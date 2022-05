Niurka Marcos arremetió contra de Frida Sofía: “Ha desprestigiado tanto al apellido”

La artista cubana opinó sobre la polémica que existe en la Familia Guzmán. (Foto: Instagram/@ifridag) (Foto: Instagram de Niurka)

Diversos medios sacaron a luz distintos audios donde la cantante Alejandra Guzmán supuestamente mencionó que desheredaría a su hija Frida Sofía, por lo que varios famosos decidieron pronunciarse al respecto.

Tal fue el caso de Niurka Marcos, que en un encuentro con la prensa rompió el silencio y opinó acerca de esta polémica: “A mí me parece muy bien (que la desherede), pues sí ha desprestigiado tanto al apellido (Frida Sofía) y a la madre y todo eso que ya sabemos. Ella (Alejandra) puede hacer con su dinero lo que le dé la gana”, mencionó.

Además, agregó que Frida Sofía es una persona que puede ser independiente y laborar para sí misma y sus cosas: “La señora ya es adulta y ya puede trabajar y resolverse su vida. Muy merecido, muerde la mano que te da de tragar”, cerró.

Frida y Alejandra Guzmán han tenido conflictos desde ya hace mucho tiempo. Fotos: CUARTOSCURO Ig @ifridag

Cabe recordar, que la Mujer Escándalo y la nieta de Silvia Pinal, tuvieron un pleito derivado por la opinión de Niurka en cuanto al previo conflicto entre Alejandra y Frida, sin embargo, esta última le pidió que no hablara más de ella. No obstante, tal petición no detuvo a la cubana para señalar a la joven de 30 años en esta ocasión.

Según rumores, tales declaraciones por parte de la cantante mexicana en cuanto al testamento, se han llevado a cabo debido a que la Familia de Silvia Pinal reprobó la denuncia que la hija de La Guzmán realizó el año pasado, donde supuestamente su abuelo, Enrique Guzmán, abusó de ella desde pequeña, por lo que Alejandra puntualizó lo siguiente:

“Que los dos departamentos los ponga a mi nombre completamente y no pasa nada, yo soy la dueña única, o sea, que ponga a mi nombre los otros dos y por si pasa algo, pongo a (Apolo). Quiero hacer un testamento y todo se lo voy a dejar a (Apolo) me vale… Entonces también me gustaría hacerlo, si lo tengo que hacer en internet, o como sea, si se puede adelantar eso”, se escuchó en los audios.

Hace unos días, se revelaron diversos audios en los que la cantante afirmó que sacaría a su hija del testamento. (Foto AP/Lynne Sladky)

Qué dijo Frida Sofía sobre los audios de su madre

Frida, se pronunció en redes sociales, pues por medio de sus historias de Instagram posteó la imagen de un hombre simulando mezclar música en una tornamesa de nieve y agregó: “Como cuando te ‘desheredan’ pero la fiesta sigue”.

Refirió que, al parecer, a ella no le es relevante lo que su madre realice en contra de sus bienes. Además, en una entrevista para El Gordo y La Flaca, detalló que desconocía las declaraciones de Alejandra, no obstante, se encontraba muy tranquila, ya que muy segura, confirmó que no pueden hacer nada en contra de su inmueble:

“Yo no he hablado con Alejandra desde hace años, la neta no sé que decirte, pero a mí no me consta nada de lo que me estás diciendo. A mí me consta que tenía su compañía pero no puede (vender el departamento) sin mi consentimiento. Somos partners -socias-, somos 50/50″, señaló.

Frida Sofía se pronunció en redes sociales sobre esta polémica. (Foto: Instagram / @ifridag)

Incluso, detalló que en dado caso que su madre quiera realizar algún movimiento en cuanto a su apartamento se estaría metiendo en conflictos con las autoridades estadounidenses:

“No vivo con un pinch* departamento, ni nada, al contrario ojalá no haya hecho nada malo porque aquí en Estados Unidos, lo Guzmán no te quita lo criminal bro”, subrayó.

Hasta el momento, Alejandra no se ha pronunciado al respecto, no obstante, Mayela Laguna -esposa de Luis Enrique Guzmán-, sin dar mayor detalle reveló el miércoles pasado en una entrevista para De primera mano, que la información respecto a que su hijo sería el afortunado heredero es verídica.

“Sí, pero no tengo ninguna opinión al respecto, está bien”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: