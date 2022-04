La polémica reacción de Stephanie Salas al ser cuestionada sobre la herencia de Alejandra Guzmán

Stephanie Salas reaccionó a cuestionamientos (Foto: Instagram @stephaniesalasoficial)

Las controversias alrededor de la Dinastía Pinal no han parado, pues recientemente se filtraron unos audios en los que aparentemente Alejandra Guzmán confirmaría que su sobrino Apolo sería su heredero, dejando a un lado a su hija Frida Sofía.

Ante estas circunstancias, los integrantes de la famosa familia no habían emitido ninguna declaración al respecto, con excepción de Mayela Laguna, esposa de Luis Enrique Guzmán, quien confirmó durante una entrevista que su hijo está en el testamento de la Reina de Corazones.

Ahora fue Stephanie Salas, nieta de Silvia Pinal, quien tras ser cuestionada respecto a este polémico tema tuvo una impactante reacción.

Fue durante un encuentro con los medios transmitido por el vespertino De primera mano donde la cantante habló un poco sobre la situación de salud de la musa de Diego Rivera.

“Muy bien (veo a Silvia Pinal) siempre la veo muy bien, fantástica está mejor que nunca. La amo y está espectacular. Yo creo que la mujer debe de tener un papel muy importante y más con lo que está pasando”, comentó.

Stephanie Salas dijo que su familia es muy unida (IG: sylviapasqueloficial)

En este sentido, la hija de Sylvia Pasquel profundizó que ante el panorama que atraviesa México, tanto ella como sus seres queridos intentan mantener una buena relación.

“Están pasando cosas muy fuertes para la mujer hoy en día hay que estar muy a las vivas, abrir mucho los ojos y apoyar a las compañeras, hermanas, mujeres porque está muy dura la cosa y eso siempre en mi familia ha sido algo muy importante, estar unidas para enfrentar el mundo”, dijo animada.

No obstante, en un par de segundos el tono de la entrevista cambió radicalmente y Stephanie Salas mostró una tajante aversión al momento de ser cuestionada respecto a la herencia de Alejandra Guzmán. Así, comenzó a caminar y se limitó a declarar: “No sé, yo estoy super bien”.

La famosa prefirió hacer oídos sordos entre los reporteros que continuaban insistentes respecto al asunto y se dirigió a otro lado en un intento de evadir a los medios de comunicación.

Frida Sofía ha declarado no estar interesada en el dinero de su mamá (Foto: Instagram / @ifridag)

Cabe recordar que hace unos días salieron a la luz unos audios donde supuestamente Alejandra Guzmán señalaría que Apolo sería el heredero de la cantante.

“Que los dos departamentos los ponga a mi nombre completamente y no pasa nada, yo soy la dueña única, o sea, que ponga a mi nombre los otros dos y por si pasa algo, pongo a (Apolo). Quiero hacer un testamento y todo se lo voy a dejar a (Apolo) me vale… Entonces también me gustaría hacerlo, si lo tengo que hacer en internet, o como sea, si se puede adelantar eso”, son las aparentes declaraciones que habría hecho la cantante de éxitos como Yo te esperaba o Eternamente Bella.

Apolo sería el heredero de Alejandra Guzmán (Foto: IG @laguzmanmx)

Qué dijo Mayela Laguna sobre la herencia

La mamá del pequeño Apolo dio el miércoles pasado una entrevista para De primera mano ahondó en que la información respecto a que su hijo sería el afortunado heredero es verídica.

“Sí, pero no tengo ninguna opinión al respecto, está bien”, dijo.

Asimismo, Mayela aseguró que Alejandra Guzmán no consultó con ella lo del testamento y señaló que ya no quería hablar más sobre ese tema.

“No, no, no, son cosas que nunca habló conmigo, pero no tengo ninguna opinión al respecto sobre eso”, comentó.

SEGUIR LEYENDO