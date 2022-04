La Voz Kids 2022: quiénes sorprendieron durante el estreno del programa

El primer programa fue un éxito (Foto: Instagram/@lavoztvazteca)

El estreno de la nueva temporada de La Voz Kids fue todo un éxito, pues el carisma de los aspirantes del popular show de la televisión mexicana conquistó rápidamente en redes. Ante la incógnita de cómo quedó conformada la primera “tanda” de los nuevos talentos de México, aquí presentamos todo sobre el primer capítulo del popular reality de TV Azteca.

A través de Azteca Uno se presentó el primer aspirante: Carlos Paul. El pequeño rompió el popular mito de que “a la primera nadie voltea”, pues conquistó al jurado y recibió una gran cantidad de piropos, por lo que no dudaron en convertirlo en parte de un equipo, pero sería Mau & Ricky quienes lograron convencerlo de ser sus mentores durante la nueva oportunidad de convertirse en una gran celebridad dentro de la escena musical.

“Meredit Nicole tiene ocho años y es del Estado de México. Cuando su hermana nació tuvo problemas para respirar y murieron algunas neuronas, aunque Meredit sea la hermana menor, siempre cuidará de ella”, así anunció la cuenta oficial del reality show en Instagram a la siguiente pequeña que logró obtener un lugar dentro de La Voz Kids. Paty Cantú obtuvo su confianza y por ello se convirtió en su primera conquista.

David Emmanuel, de nueve años de edad y originario de Guasave, Sinaloa, no logró hacer que nadie girara su silla, pero obtuvo unas grandes palabras por parte de los hijos de Ricardo Montaner, ganador de algunas temporada de la nueva franquicia de TV Azteca.

“Sabes una cosa, no pasa nada, porque esto te va a pasar en la vida 500 veces, a mí me ha pasado 500 veces y tú tienes nueve años por lo que yo tengo como 20 más que tú. No sabes cuántas veces me ha pasado de que de repente he tenido un sueño de algo que quiero lograr y después me doy cuenta de ‘menos mal que no pasó en ese momento porque terminó pasando en esté momento’, así que el año que viene yo te quiero ver aquí cantando otra vez, pero una canción de Mau & Ricky, de Yatra no ja,ja,ja”, bromeó el dúo.

La primera integrante y única por el momento del team María León llegó: Marian Lorette originaria de Saltillo, Coahuila con nueve años conquistó a la intérprete de grandes éxitos musicales como Mudanza de Hormiga, Se Te Salió Mi Nombre y Te Quedas Sin Mí.

“Me describo como una persona amigable, feliz, siempre tratando de ayudar a los demás. Yo tenía un caballo llamado Flash pero yo siempre lo tengo aquí (el amuleto) para tenerlo en mi corazón, eso tal vez me ayudó”, expresó la menor en su confesionario.

Joss Favela no quería quedarse atrás y logró que Jade Nahomi y Santiago Pulido -pequeño que logró gran cantidad de comentarios en la red social- se unieran a su equipo. Como si no fuera poco su gran carisma y hasta lo que ha sido calificado en redes sociales como una “cara fresca en la televisión mexicana”, el intérprete del regional mexicano sorprendió la primera emisión cantando Cuando Fuimos Nada, momento que cautivó al resto de sus compañeros a pesar de que su vestimenta -que era un traje gris y una camisa de vestir vino- fue calificado como uno de los más simples a comparación del resto de los coaches.

Con el pie derecho, el nuevo programa de TV Azteca ha comenzado a recibir críticas positivas por parte de los amantes de los shows de telerrealidad, quienes en los últimos meses se han convertido en el público más difícil de convencer para ver un programa de esa categoría, ya que la competencia entre televisoras y plataformas de streaming ha elevado el nivel de contenido y producción.

