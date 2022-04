Violeta Isfel y su experiencia con Luis de Llano: “Le debo mi carrera”

De Llano produjo la telenovela que le dio la fama a Violeta Isfel (Fotos: CUARTOSCURO)

Luis de Llano ha sido fuertemente señalado por la opinión pública desde el pasado 8 de marzo de 2022, cuando Sasha Sokol destapó en un comunicado que durante su adolescencia sostuvo una relación sentimental con el productor, quien es 25 años mayor a ella.

La situación causó conmoción pues la ex integrante de Timbiriche dijo haber reflexionado el tema y es hasta ahora, más de 30 años después, cuando pudo determinar que fue víctima de abuso por parte del productor de televisión y creativo musical, en lo que calificó como “un delito”.

Esta develación dio pie a que diversas personalidades del medio del espectáculo externaran su opinión y la gran mayoría brindó su apoyo y expresó su admiración a la cantante de Serás el aire, incluso varios de sus excompañeros de Timbiriche como Erik Rubín, Benny Ibarra -sobrino del acusado-, Mariana Garza y Edith González se pronunciaron por ella llamándola “hermana”.

Erik Rubín mostró su apoyo a Sasha, asegurando que era "una niña y él un señor" (Fotos: Instagram/@luisdllanomacedo/@timbiri_chesmesx)

Además, otros famosos que pasaron por las filas artísticas de Luis de Llano contaron cómo fue trabajar con el hermano de Julissa. Tal es el caso del grupo Kabah, creación del hombre de hoy 76 años, quienes expresaron que su relación con él siempre fue laboral y nunca hubo alguna situación de acoso ni de ninguna índole negativa.

Ahora fue la actriz Violeta Isfel quien recordó cuando junto a Danna Paola y Eleazar Gómez protagonizó la telenovela infantil Atrévete a soñar, versión mexicana de Patito feo. Dicho melodrama fue producido por Luis de Llano en 2009 y es considerado como el último gran éxito del productor de otros clásicos juveniles como Agujetas de color de rosa, Alcanzar una estrella 1 y 2, y Baila conmigo.

“Yo trabajé con el señor Luis de Llano cuando tenía 23 años, yo le debo mi carrera porque gracias a que él me dio la oportunidad de hacer a ‘Antonella’ (su personaje en el exitoso melodrama) hubo un antes y un después en mi carrera”, contó para el programa De primera mano.

Violeta dio vida a la villana 'Antonella' en el melodrama protagonizado por Danna Paola (Foto: Cuartoscuro)

La joven, quien recientemente hizo público que padece una depresión que la pandemia y el cierre de uno de sus negocios agudizó, destacó que de De Llano siempre recibió un trato respetuoso:

“Conmigo siempre se manejó con respeto, conmigo siempre fue al trabajo. Me enseñaron muchísimo. Yo te puedo hablar desde lo que a mí me sucedió, y yo estoy agradecida con él porque me dio la oportunidad de demostrar que soy una actriz capaz en todos los ámbitos y él siempre respetó y admiró mi trabajo”, expresó.

Isfel también aseguró que en las tres décadas que lleva dedicándose al medio del entretenimiento nunca ha recibido propuestas indeseables ni tampoco ha sido víctima de faltas de respeto o indicios de acoso sexual: “Tengo 31 años en esto y soy la más feliz de hacer lo que hago, yo nunca he experimentado absolutamente nada extraño, al contrario, siempre se me ha respetado por mi trabajo y a mi hijo también” , aseguró.

Gracias al personaje, la actriz pudo impulsar su carrera (Foto: Las Estrellas)

Por otra parte, en febrero pasado, Violeta contó cómo afrontó su diagnóstico de depresión, derivada del cierre de su hamburguesería:

“En cuanto escuché esa palabra me espanté muchísimo. Yo pensé que como siempre era súper positiva y alegre, era imposible que me pasara, pero no tiene que ver con eso. Ahí entendí que hasta la gente más positiva y feliz puede tener un vacío adentro cuyo nombre es depresión”, explicó.

Violeta mencionó que todo empezó a acrecentarse desde el inicio de la pandemia, cuando vivió fuertes cambios. Después de un tiempo y tras convencerse de que ella debía hacer todo sola, hasta encontrar una solución a sus problemas, comenzó a abrumarse.

“Me puse extremadamente proactiva, y todos sabemos que nada de eso en exceso es saludable. Nunca me di chance de sentarme y decirme a mí misma: ‘me siento mal’, ‘estoy alterada’ o ‘estoy triste’. No me di chance de ver qué camión me arrolló, porque solo estaba pensando en cómo sacar adelante a mi familia”, dijo la artista.

