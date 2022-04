Ninel Conde imitó a Ana Bárbara y les recordaron a su ex novio José Manuel Figueroa

Así fue la presentación (Foto: Instagram/@anabarbaramusic) Ig: ninelconde (Foto: Instagram/@josemanfigueroa)

Tu Cara Me Suena se ha convertido en uno de los realitys show de emisiones en domingo más populares de los últimos años en Televisa Univision -uno de los primeros en apuesta tras la fusión de las televisoras-, por lo que las imitaciones de grandes artistas hacia famosos emblemáticos siempre deja de qué hablar en redes sociales.

En esta ocasión Ninel Conde, quien es una de las integrantes consentidas por la audiencia, tuvo un gran reto: imitar a Ana Bárbara cantando la canción Bandido -tema más popular de la Reina Grupera- y lo logró con éxito, pese a que sus detractores siempre la molestan con sus presentaciones, ejecución de reto de doblaje y coreografías.

Pero la controversia en esta ocasión no terminó ahí, pues en redes sociales sus pasados amorosos no dudaron en ser retomados ya que en su momento Ana Bárbara mantuvo una relación sentimental con José Manuel Figueroa, previo a que El Bombón Asesino se convirtiera en su novia y tiempo después también la dejara por Angélica Vale -aunque según la cantante no estaba segura de que la actriz supiera de la unión- quien curiosamente es una de las juezas principales del show de Televisa Univision.

Tras su imitación, las redes sociales recordaron el triángulo amoroso que vivieron con José Manuel Figueroa

Con sombrero, la coreografía oficial y la vestimenta que Ana Bárbara utilizó en el video de Bandido, Ninel conquistó el escenario del reality show, pero de inmediato en plataformas como Twitter comenzaron las críticas, comparaciones y las especulaciones sobre una supuesta enemistad que existía entre las cantantes, por lo que hasta se aseguró que Conde no había hecho el reto de imitación de buena manera.

“Para los que creen que Ninel siempre hace de flojera todos sus shows de imitación, les comento que en esta ocasión podría ser porque ella le bajó el novio a Ana Bárbara hace años por lo que siento que se trató de eso”. “El triángulo amoroso ja,ja,ja. Televisa nunca le pierde a hacer ese tipo de show y drama, que nos encanta aunque pudo hacerlo mejor”. “Lo triste es que piensan que es divertido lucrar con la pelea de dos mujeres, aunque la verdad el chisme de sí Ninel le bajó el galán a Ana o no, si nos interesa”. “Bandido resultó ser una presentación más de Ninel que de verdad no la da”, escribieron en redes sociales.

Así fue el video para Ninel Conde (Foto: Instagram/@ninelconde)

A pesar de ello, Ninel Conde sorprendió a sus seguidores y les quitó todos los argumentos a sus detractores al publicar un video de Ana Bárbara deseándole lo mejor en la presentación, dejando así en el pasado cualquier rumor nuevo sobre problemas entre las cantantes de regional mexicano:

“Mi reina querida Ninel y a todo el equipo de Tu Cara Me Suena, es un honor que hayan elegido la caracterización de la bandida. La verdad te deseo la mejor de la suerte, te mando un beso con todo mi cariño y amor”, mencionó la Reina Grupera en el video compartido en las insta stories de Ninel Conde.

José Manuel Figueroa contra Ana Bárbara por derechos de autor de una canción

Los cantantes están en disputa por los derechos de autor de una canción (Fotos: Instagram/@anabarbaramusic/@josemanuel_mxfigueroa)

Tras la aparente sugerencia de que Ana Bárbara no había compuesto la letra de la canción Fruta Prohibida y que ella reaccionara de una forma muy peculiar e incluso Julián Figueroa opinara sobre la polémica, es ahora José Manuel Figueroa quien por fin rompió el silencio sobre ello e hizo público que sí se inició ya una batalla legal para que su nombre aparezca en los créditos oficiales del tema.

“Yo nunca he dicho que no (sea de Ana), siempre va a ser de ella: se la compuse y a ella se la hice con muchísimo amor y muy enamorado en su momento. Yo lo único que quiero recuperar es el reconocimiento de la obra, se lo pedí hace dos o tres años y platiqué con ella para que me compartiera el crédito”, relató el cantante ante las cámaras de TV Azteca.

