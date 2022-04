Laura Bozzo habló sobre su supuesta rivalidad con Rocío Sánchez Azuara: “No puede haber comparaciones”

Laura Bozzo y Rocío Sánchez Azuara han encabezado dos de los talks shows más importantes de la televisión abierta en México. (Foto: @rocio_sazuara, @laurabozzo_of/Instagram)

Laura Bozzo enfrentó los rumores sobre su supuesta rivalidad con Rocío Sánchez Azuara luego de que ambas conductoras regresaran a la televisión mexicana con nuevos talk shows. La peruana también habló sobre su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos y sus posibles encuentros con Niurka Marcos, quien anteriormente ha lanzado fuerte comentarios en su contra.

La abogada concedió una entrevista telefónica para el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, donde platicó sobre sus próximos proyectos. En medio de la charla, el periodista de espectáculos la cuestionó sobre los rumores que apuntan tiene una enemistad con la potosina de 58 años debido a que ambas han desarrollado proyectos similares a lo largo de su carrera y este año no es la excepción.

Recientemente Bozzo volvió con Que pase Laura en Imagen Televisión, mientras que Sánchez Azuara está por estrenar Acércate a Rocío en TV Azteca. Al respecto, la peruana comentó que no deberían existir comparaciones entre ellas porque sus programas son diferentes, además de que ella cuenta con una larga trayectoria como frente a talk shows, tan sólo basta recordar el programa que la catapultó a la fama internacional, Laura en América.

“Definitivamente no puede haber comparaciones acá, cada quien con lo suyo porque mis horas hablan por mí [...] son programas totalmente diferentes. Yo le deseo lo mejor, es una gran periodista, qué le vaya espectacular, pero lo mío es completamente distinto porque lo mío va hacia una solución”, declaró.

Laura Bozzo aprovechó para recordar que sus programas datan de la década de los 90 y siguen un formato diferente a los propuestos por Cristina Saralegui, pionera en este estilo de producciones. También confesó que se siente agredida por el hate que recibe en redes sociales relacionado con su nacionalidad y su regreso al país.

“El amor por México lo he demostrado con mis obras”, dijo y aclaró que ya está nacionalizada.

Por otro lado, Laura Bozzo habló sobre su participación en La Casa de los Famosos 2, un reality show donde permanecerá encerrada junto a Ivonne Montero, Mayeli Alonso, Juan Vidal, Salvador Zarboni, Luis Potro, Natalia Alcocer, Nacho Casano y Niurka Marcos, siendo la vedette con quien se especula podría chocar con mayor facilidad.

Al respecto, la peruana aseguró que no tiene ningún problema con la bailarina pese a sus constantes críticas negativas: “Yo no tengo ningún problema con Niurka Marcos, yo sé que ella se ha referido de una manera horrorosa de mi persona y pues nada, yo no tengo ningín problema con los ataques de ella, que si mi físico es horroroso”.

Durante la charla recordó que cuando tenían programas similares en TV Azteca pero sólo uno triunfó: “Cuando la pusieron a competir conmigo en azteca (Ella es Niurka) pues tuvieron que sacarla al mes porque la demolí en el rating entonces es obvio que sienta cierto rencor hacia mí, pobre, le deseo lo mejor”.

Laura Bozzo reconoció que su única intención en el reality es demostrar que puede ganar pese a los estereotipos: “Soy una persona muy segura de sí misma, soy una persona que si me tratan bien puedo ser un ángel y si me tratan mal puedo ser un demonio. No acepto faltas de respeto ni mucho menos. soy una de las mujeres que piensa estar en esa casa para demostrar también que el empoderamiento femenino”.

Finalmente confesó que aceptó participar porque considera que es un reto que le dejará cosas positivas y considera que se lo debe al público latinoamericano que vive en Estados Unidos por todo el impulso que le han dado a su carrera.

“Es algo totalmente nuevo para mí, yo nunca he estado en algo así. Mis hijas como que se sorprendieron, no les pareció mucho la idea, pero yo sentí que era un reto, a mí me encantan los retos y hacer cosas diferentes [...] creo que es una deuda que yo tengo con el público hispano de los Estados Unidos”, agregó.

