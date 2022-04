Latin AMAs: Christian Nodal recibió el Premio a la Evolución Extraordinaria

Así fue el paso de Christian Nodal en la alfombra roja de los Latin AMAs.

Este día se llevaron a cabo los Latin American Music Awards (Latin AMAs), durante la entrega de reconocimientos para diversos artistas musicales, la producción de Telemundo galardonó a Christian Nodal con el premio a la Evolución Extraordinaria.

El evento en el escenario del Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas contó con la presencia de más de 30 artistas en escena y un nutrido grupo de presentadores que se unieron para anunciar a los ganadores.

El premio a la Evolución Extraordinaria se entrega a artistas musicales cuya carrera alcanza éxito de manera acelerada, tal es el caso de Nodal, cuyo primer tema en ser conocido a escalas internacionales fue Adiós Amor en 2016.

(Foto: Instagram/@telemundo)

Otros artistas que recibieron el reconocimiento a la Evolución Extraordinaria fueron Maluma en 2018, Becky G en 2019 y Ozuna en 2021.

Christian Nodal tiene 23 años y es considerado el líder de una nueva generación de la música regional mexicana. De acuerdo con EFE, el Galardón se entrega a un artista joven “que refleja cambio, crecimiento y velocidad en su carrera”, subrayó este lunes la cadena hispana Telemundo, la organizadora del evento.

Christian Jesús González Nodal, su nombre de pila, irrumpió a los 17 años en la escena musical con una fusión del sonido clásico del mariachi y toques de acordeón. “Esto le ha brindado al mundo de la música mexicana un nuevo giro a este sonido reconocido mundialmente, convertido ahora por este talentoso artista en ‘Mariacheño’”, subrayó Telemundo.

(Foto: Instagram/@nodal)

En cuanto a su vida personal, a Christian Nodal le llegaron críticas por exponer que le gustaría mudarse a Estados Unidos porque en México no puede estar “a gusto” con sus lujos, el cantante se defendió y aseguró que su principal preocupación es la inseguridad que se vive en tierras aztecas.

Recientemente, durante una transmisión en vivo en su canal de Twitch, Christian Nodal confirmó lo que ya se estaba especulando, buscará vivir en EEUU para poder hacerse de diferentes lujos sin tener que preocuparse por su privacidad.

“Pues es que es muy complicado vivir en México, es como que no puedes tener nada a gusto, ¿sabes? No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo mundo va a saber dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas”, dijo en su transmisión y las críticas no tardaron en llegar a sus redes sociales.

Internautas cuestionaron las palabras del exnovio de Belinda ya que el cantante recordó algunos de los problemas que ha tenido con vehículos lujosos que compra en México y que no puede disfrutar de ellos, comparando la situación en Estados Unidos, donde muchas personas gozan de la vida que él se quiere dar.

