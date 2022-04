Nodal se defendió de críticas por mudarse a EEUU: “Quiero disfrutar lo que me gano”

Christian Nodal respondió ante las críticas que recibió por querer mudarse a Estados Unidos (Foto: Instagram/@nodal)

Después de que las críticas le llegaran a Christian Nodal por exponer que le gustaría mudarse a Estados Unidos porque en México no puede estar “a gusto” con sus lujos, el cantante se defendió y aseguró que su principal preocupación es la inseguridad que se vive en tierras aztecas.

Recientemente, durante una transmisión en vivo en su canal de Twitch, Christian Nodal confirmó lo que ya se estaba especulando, buscará vivir en EEUU para poder hacerse de diferentes lujos sin tener que preocuparse por su privacidad.

“Pues es que es muy complicado vivir en México, es como que no puedes tener nada a gusto, ¿sabes? No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo mundo va a saber dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas”, dijo en su transmisión y las críticas no tardaron en llegar a sus redes sociales.

Internautas cuestionaron las palabras del exnovio de Belinda ya que el cantante recordó algunos de los problemas que ha tenido con vehículos lujosos que compra en México y que no puede disfrutar de ellos, comparando la situación en Estados Unidos, donde muchas personas gozan de la vida que él se quiere dar.

Uno de los lujos que Nodal está disfrutando en Estados Unidos es una Cadillac que compró recientemente (Foto: Captura de pantalla)

Por ello, el intérprete de Botellas tras botella aseguró a través de su cuenta de Twitter que él no buscaba presumir, sino hablar de las razones por las que quiere vivir en el país vecino. Asimismo, hizo énfasis en que actualmente sólo le preocupa su privacidad y seguridad.

“Duré un ratote contándoles porque me gusta Estados Unidos y que probablemente me quede aquí y salen con sus mamad*s de que me quedo por presumir lujos. Claro! Quiero disfrutar lo que me gano pero omitieron la parte donde no tengo privacidad y la seguridad es fea. Es novedad?”

Ante este nuevo comentario, sus admiradores apoyaron sus motivos para mudarse a Estados Unidos e, inclusive, lo alentaron a hacerlo por su seguridad.

“Primero tu seguridad que todo”, “quédate donde te sientas seguro, la gente nunca está contenta siempre hablan”, “Si en México no te sientes a gusto por el tema de la privacidad, genial, la gente no se tiene por qué meter en asuntos que no les incumbe”, fueron algunas de las respuestas que recibió en su tuit.

Nodal aseguró que sus comparaciones entre México y Estados Unidos eran para evidenciar los problemas que él vive, no para presumir sus lujos (Foto: captura de pantalla/Twitter)

Y es que poco después de que Nodal confirmara que buscará vivir en EEUU, la revista TV Notas destapó algunas de las más costosas compras que ha hecho durante su estancia en el país vecino.

Según destapó la publicación, el sonorense ha pagado casi un millón de pesos para poder rentar una casa en Los Angeles. Aunado a ello, compró una ostentosa camioneta para pasearse por la ciudad de las estrellas.

Una agencia de autos ubicada en San Diego compartió a través de su cuenta de Instagram que Christian adquirió una Cadillac Escalade Sport en color negro y con interiores en piel. En este automóvil que tendría un precio de al rededor de 2 millones de pesos mexicanos, el cantante ya se dejó ver hace unos días circulando en Hollywood.

Aunado a ello, la periodista Nelssie Carrillo, residente de Los Angeles, aseguró que, según sus informantes del restaurante Nusr-Et, propiedad del cocinero turco Nusret Gökçe, Nodal gastó el domingo 17 de abril al rededor de 20 mil dólares. El comportamiento del mariacheño habría llamado la atención de los trabajadores del lugar ya que sólo habría consumido cortes que están bañados en oro y tienen un costo de alrededor de USD mil 100.

