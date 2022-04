Christian Nodal debutó como tatuador en pleno programa en vivo

Christian Nodal mostró en pleno programa en vivo su faceta como tatuador Foto: Instagram/@nodal

Una de las pasiones fuera de la música que siempre ha compartido el reconocido intérprete sonorense, Christian Nodal, es su gusto y afición por el arte impreso en la piel, en una reciente emisión para un programa hispano previo a su debut en los Latin American Music Awards, el cantautor mexicano mostró en pleno programa en vivo su otra faceta como tatuador.

Fue durante una entrevista exclusiva para el programa Hoy Día de Telemundo, donde la reconocida actriz y conductora, Adamari López, tuvo una charla sobre sus proyectos musicales de cara al futuro, así como que ahondará sobre su gusto por los tatuajes; sin embargo, la nacida en puerto rico no perdió la oportunidad y le pidió al intérprete de No te contaron mal, que le realizará un tatuaje en honor a su primogénita, Alaïa.

“Este es el momento en que @adamarilopez le pide permiso a su hija @alaia para dejarse tatuar por @nodal”, colocó en un videoclip de Instagram, la cuenta oficial del programa conducido por Adamari López y por el expresentador de Imagen Televisión, Nacho Lozano.

Christian Nodal tatuó a Adamari López en el programa Hoy Día de Telemundo Foto: Instagram/@hoydia

“Me gustaría que tú me pudieras hacer algo de que no estoy tan convencida de hacer, pero me gustaría que me lo hicieras tú. Quisiera entonces tatuarme algo que tuviera un significado que es mi hija y es que esa motivación y ese motor importante”, detalló la intérprete de 50 años durante la transmisión de Telemundo.

Después de unos minutos, Adamari compartió su tatuaje en redes sociales, ahí explicó que todos los miembros de su familia comenzaban con “A” por lo que la impresión en su piel tenía un significado especial en su vida. Además, agradeció la apertura de Nodal para dar a conocer esta faceta de su vida, así como la calidad del tatuaje.

Por su parte, y por medio de su cuenta de Instagram, el exnovio de Belinda compartió el emotivo momento con la histrionisa que protagonizó el melodrama Amigas y rivales, ahí la etiquetó en una storie y adjuntó unos emojis sonriendo junto a un corazón verde en muestra de agradecimiento por la confianza.

Christian Nodal tatuo a Adamri López Foto: YouTube/@hoy Día

El famoso que hace poco reconoció sus ganas de mudarse de México a EEUU, nunca ha ocultado su gusto por los tatuajes, de hecho es muy conocido por sus diferentes impresiones en la piel de la cual tiene más de 10 tatuajes, entre los que resaltan una cruz, unas espuelas, una herradura, la palabra “forajido”, un tache, una bolsa de dinero y una rosa.

A poco más de dos meses y derivado a su ruptura con Belinda, el intérprete mexicano estuvo en el ojo mediático por sus impresiones relacionadas en honor a sus entonces pareja. Fue finales de febrero que el cantautor sonorense de 23 años especificó que sus últimas marcas en su piel eran para recordar parte de su infancia y no para retratar su entonces amorío con la también actriz española naturalizada mexicana.

Nodal debutó como tatuador junto Adamari López Foto: Instagram/@Nodal

Mientras se encontraba de gira en el territorio nacional, donde el famoso nacido en Caborca, Sonora, decidió compartir el sentimiento que causan los tatuajes en él: “A mí me hacen muy feliz los tatuajes, yo siempre me tatúo cosas que me hacen feliz”, declaró en ese entonces.

En esa ocasión, el artista compartió que estaba a punto de hacerse una impresión en su cuerpo en honor al lugar donde creció con su tatuador oficial, Ollie Venegas: “Me tatué la iglesia de donde soy, de Pueblo Viejo”, arguyó Nodal.

Con relación a las impresiones que realizó en honor a Belinda, durante la primera semana de marzo, el tatuador de Nodal, Rafael Valdez, aseguró que realizó diferentes modificaciones a los tatuajes de Christian con relación directa a la intérprete de Amor a primera vista.

