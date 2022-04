Sebastián Yatra lamentó la muerte del bebé de Cristiano Ronaldo: “Me partió el corazón”

Sebastián Yatra habló sobre la paternidad (Foto: Archivo)

Hace unos días se dio a conocer la triste noticia que Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez perdieron a uno de los gemelos que estaban esperando. Así, ante la conmoción del mundo, el cantante Sebastián Yatra rompió el silencio sobre este hecho y lamentó la pérdida del jugador del Manchester United.

Fue en un encuentro con la prensa durante su breve estancia en México donde el intérprete de éxitos como Dos Oruguitas, Pareja del año o Chica Ideal dio su pésame al famoso futbolista.

“Me partió el corazón leer esa noticia, de algo que pasa mucho, pues en ese momento del parto no hay mucho que decir sobre eso, me rompe el corazón”, comentó en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Cristiano perdió a uno de los gemelos que estaba esperando (@cristiano)

Cabe recordar que fue desde sus redes sociales que Cristiano Ronaldo informó sobre el sufrimiento que estaba atravesando tanto él, como su familia por la pérdida del bebé.

“Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez”, posteó el delantero de 37 años.

Retomando las declaraciones de Sebastián Yatra, los reporteros lo cuestionaron sobre si esperaba ser papá próximamente a lo que el colombiano remarcó en tono de broma que estaba más que listo para esa etapa de su vida.

“Claro, voy a ser papá”, dijo entre risas y después añadió: “¿Te imaginas?”.

Ahondando en el tema de los bebés, Yatra no se mostró tímido y envío una enternecedora felicitación a Camilo y Evaluna, quienes ya son papás primerizos de su hija Índigo.

Yatra felicitó a Evaluna y Camilo tras convertirse en padres:(Foto/Instagram)

“Los quiero mucho a él a Evaluna, que Dios se las cuide siempre y que la llene de alegría y felicidad en su corazón”, añadió.

Además, Sebastián Yatra externó que estaba preparado para continuar compartiendo su música y sus presentaciones con los fans en México, por lo que tendrá próximas presentaciones en el país.

He estado escribiendo un montón de música estos días, así que ya conectándome otra vez con la vida. Ahorita listo para la gira que vamos a estar en Querétaro, Aguascalientes y en Monterrey”, dijo.

El cantante es muy querido por los connacionales e, incluso, en diciembre de 2021 Yatra sorprendió a usuarios de redes sociales tras dar algunas muestras de cariño fuera de lo común a sus seguidoras en las calles de México.

Yatra visitó a México

Y es que el intérprete estuvo en una entrevista Al Volante con el Escorpión Dorado y con su característico sentido del humor, Alex Montiel no dudó en retar al joven de 27 años para que le diera un beso en los labios a una mujer en la calle.

Así, con toda la disposición del mundo, Yatra aceptó y durante varios minutos que dura el programa se pudo observar al cantante platicando con algunas transeúntes que se cruzaban en su camino.

Sin embargo, aunque varias se emocionaban al verlo, confesaban que tenían pareja y, por ende, no podían darle un beso en la boca. No obstante, Yatra les regaló una flor y un permitido beso en la mejilla. Durante esta misma entrevista, el cantante de Tacones Rojos reveló que tras haber realizado muchas colaboraciones a lo largo de su carrera musical, creía que era momento de continuar en solitario.

