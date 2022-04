Todo lo que sabemos sobre Amber Heard, actriz acusada de difamación por Johnny Depp

La actriz Amber Heard habla con su abogado durante el juicio por difamación de Johnny Depp en el juzgado de circuito del condado de Fairfax, Virginia. (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool)

Desde que Amber Heard se declaró víctima de violencia doméstica en un ensayo que publicó en The Washington Post, no ha dejado de encabezar los titulares. Johnny Depp fue directamente relacionado con los señalamientos debido a las referencias que hizo la actriz dentro de su testimonio. Ante esta situación, el protagonista de Piratas del Caribe decidió levantar una demanda por difamación en contra de su exesposa.

El mediático juicio comenzó hace unos días en un tribunal de Fairfax, Virgina, Estados Unidos. Desde el estrado, los artistas involucrados han externado su punto de vista sobre la situación y han tratado de deslindarse de las acusaciones que hasta el momento han hecho uno en contra del otro, no obstante, todavía no se llega a una resolución.

Antes de que la intimidad de Johnny Depp y Amber Heard fuera expuesta, poco se conocía sobre la vida privada de la joven intérprete y su participación en proyectos cinematográficos, siendo Aquaman (2018) el más recordado hasta el momento. Se tiene previsto que para 2023 se estrene la secuela de la historia protagonizada por Jason Momoa, donde se tiene contemplada la participación de la estadounidense.

Amber Heard se encuentra en un juicio contra su ex esposo (Foto: Watson/Pool via REUTERS)

¿Quién es Amber Heard?

Amber Laura Heard nació el 22 de abril de 1986 en Texas, Estados Unidos. Es fruto del matrimonio entre Paige Parsons, especialista en telecomunicaciones y David Heard, quien se ha desempeñado como empresario en la rama de construcción. En 2014 concedió una entrevista para Vanity Fair donde recordó algunas experiencias que vivió durante su niñez, en especial la cercanía que mantenía con su progenitor, quien le habría enseñado a disparar.

“Mi papá es el típico tejano de la vieja escuela, le encanta cazar. Seis días de la semana comíamos lo que mataba. Me llevó al campo de tiro desde el momento en que podía, sostuve un arma y practiqué tiro al blanco casi toda mi vida”, declaró.

Con el paso del tiempo, Amber encontró que sus sueños de convertirse en actriz no podían realizarse como quería en su tierra natal, por lo que tomó la decisión de mudarse a Nueva York. Sin embargo, después de tanto buscar en Broadway no encontró el lugar que esperaba y decidió probar suerte en Hollywood, por lo que terminó mudándose a Los Ángeles, lugar donde actualmente reside.

La actriz buscó seguir sus sueños llevando consigo a Texas. (REUTERS/Simon Dawson)

“Cuando tenía 16 años quedó claro que no iba a encajar en la maquinaria que me estaban proporcionando”, declaró para la mencionada revista.

Antes de incursionar en el cine, Amber Heard interpretó a María en Friday Night Lights, una serie protagonizada por Connie Britton, Kyle Chandler, Taylor Kitsch, Aimee Teegarden, entre otros, que llegó a la pantalla chica en 2006. También colaboró en North Country (2005), donde intérpretó a Josey Aimes (Charlize Theron) en su versión joven.

Más adelante brilló en Never Back Down, Pineapple Express, Diario de Ron, The Adderall Diaries, Magic Mike XXL, The Danish Girl y no sería hasta 2018 cuando ganaría fama mundial como Tomas Curry en Aquaman.

En la imagen, el actor Johnny Depp (Foto: EFE/EPA/ERIC GAILLARD/POOL/Archivo)

¿Cómo fue su matrimonio con Johnny Depp?

Amber Heard y Johnny Depp se conocieron en The Rum Diary, historia que cuenta las aventuras de un periodista independiente interpretado por el reconocido actor. La película se estrenó en 2011 y actualmente se encuentra disponible en Prime Video. Según contó el actor de Alicia en el país de las maravillas, quedó anonadado con la presencia de la actriz en el set, pero no sería hasta la escena de la ducha donde terminaría por enamorarse de ella.

En ese entonces ambos artistas estaban comprometidos con sus respectivas relaciones. Así pasaron alrededor de dos años hasta que se reencontraron en la rueda de prensa para la promoción de la película y habría sido después de ese momento cuando Depp trató de coincidir con la intérprete. Después iniciaron una relación que se formalizó en 2015, cuando se casaron en las Bahamas.

“Siempre parecía haber una razón u otra por la que ella no lo discutía, o si lo discutíamos, se convertía en un problema que daría lugar a disgustos y discusiones”, dijo Johnny Depp durante el juicio sobre el acuerdo prenupcial y posnupcial que le solicitó a su entonces pareja.

El actor negó haber violentado a su expareja. (Foto: Wilson/Getty Images)

“Cuando empiezas a darte cuenta de que estás en una relación con tu madre, y sé que suena perverso y obtuso, pero el hecho es que algunas personas buscan las debilidades de las personas (...) Hubo momentos en los que simplemente iba y me encerraba en el baño o en un lugar al que ella no podía llegar”, agregó sobre cómo fue convivencia.

Al final, la pareja se divorció en 2016.

