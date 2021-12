Sebastián Yatra besó a fan mexicana en la boca sin miedo al COVID-19

El cantante se besó con una fan (Foto: Captura de pantalla/YT peluche en el estuche)

Sebastián Yatra dejó sorprendida a más de una mexicana, ya que durante su más reciente entrevista Al Volante, con el Escorpión Dorado, el querido cantante decidió volverse más intrépido de lo normal y dar algunas muestras de cariño fuera de lo común a sus seguidoras.

Y es que, a lo largo la plática, el comediante le dio al intérprete de 27 años un ramo de rosas y lo retó a que le diera un beso en los labios a una mujer en la calle. Así, con toda la disposición del mundo, Yatra aceptó y durante varios minutos que dura el programa se pudo observar al cantante platicando con algunas transeúntes que se cruzaban en su camino.

Sin embargo, aunque varias se emocionaban al verlo, confesaban que tenían pareja y, por ende, no podían darle un beso en la boca. No obstante, Yatra les regaló una flor y un permitido beso en la mejilla.

Pero minutos después se puede observar que una mujer de mediana edad fue cuestionada para darle un beso y que cumpliera el reto. Tras aceptar, el artista y la seguidora se tomaron varias fotografías y, ante la insistencia del Escorpión para que se dieran esa muestra de afecto, la fan y Yatra juntaron sus labios por breves momentos sin miedo al COVID-19.

Yatra dijo que ha hecho muchas colaboraciones (Foto: Captura de pantalla/YT peluche en el estuche)

Durante esta misma entrevista, el cantante de Pareja del año reveló que tras haber realizado muchas colaboraciones a lo largo de su carrera musical, creía que era momento de continuar en solitario.

“Me cansé de tanta colaboración. Es más relajado [cantar solo], porque en el video me enfoco en hacer el mejor video que puedo y no estoy tan preocupado de organizar la agenda de tantas personas distintas al tiempo”, dijo.

Cabe recordar que el colombiano anda bastante contento, pues además de que la canción ‘Dos Oruguitas’, que interpretó para la nueva película de Disney ‘Encanto’, está nominada a los Golden Globes; el bogotano se prepara para una gira mundial.

Recientemente, el cantante anunció las fechas de su gira ‘Dharma’, la cual lleva el nombre de su disco homónimo que saldrá en todas las plataformas en próximo 28 de enero de 2022.

Este tercer álbum del artista traerá 17 canciones para todos sus seguidores en las que colabora con destacados artistas como Manuel Turizo, Ruaw Alejandro (‘TBT’), Daddy Yankee, Natti Natasha (‘Runaway’), Aitana (‘Las Dudes’), entre otros. Cuando a Yatra se le preguntó por el significado de ‘Dharma’, el bogotano dijo “Lo que recibes por las cosas que haces bien”.

Sebastián Yatra estará de gira(Foto: Captura de pantalla/YT peluche en el estuche)

Sobre la gira, la cual anunció de manera sorpresa con un video corto en sus redes sociales se sabe poco y se espera que próximamente el artista anuncie las fechas oficiales. Pero lo que se ha podido establecer es que el artista tendrá tres fechas en México, donde incluso formará parte del festival musical que organizó J Balvin en Cancún para principios del próximo año.

El colombiano que interpreta Tacones rojos viajará por el mundo con su música; España también ya está dentro de los países confirmados con dos fechas a mediados de 2022. La disquera del artista ha confirmado que Sebastián Yatra estará en Latinoamérica y Europa.

Los tres conciertos en México anunciados por la organizadora multinacional, en orden cronológico son: Auditorio Nacional, Ciudad de México el 23 de febrero. Dos días después, el 25 del segundo mes de 2022, Yatra complacerá a sus fanáticos jaliscienses en el Auditorio Telmex. Para finalizar, cantará en Monterrey en el Auditorio Citibanamex el 26 de febrero.

