Majo Aguilar calificó a Antonio y Pepe Aguilar como tradicionalistas: “Es curioso porque son mentes muy cultas”

Majo Aguilar es familiar de Pepe Aguilar y Antonio Aguilar (Fotos: Instagram)

La Dinastía Aguilar, conformada principalmente por Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo, se ha posicionado a lo largo de los años como una de las estirpes de cantantes más reconocidas a nivel nacional. Pero, así como la fama, la polémica alrededor de esta familia está presente constantemente.

Esta vez, fue Majo Aguilar, prima de Ángela, quien reveló sentirse ajena a la forma de pensar que tienen algunos de sus seres queridos, lo cual la ha dejado en la posición de ser la “oveja negra”.

En una entrevista para Venga la Alegría, la joven contó que desde que tiene memoria siempre ha tenido ideas que contrastantes, sin embargo, apuntó que esto nunca fue con intenciones de hacer sentir mal a alguien, sino que es su forma de ser.

“Creo que hay aquí una cosa muy importante si haces las cosas por molestar, pues te va a salir mal, pero como yo era yo, siempre fue así y no era por molestar y siempre traté de hacerlo con mucho respeto, en mi caso yo dije: ‘ok, en esto sí estoy con ustedes, pero en esto no’”, contó ante las cámaras.

Se ha rumorado sobre una rivalidad entre las primas (Foto: IG @majo_aguilar)

Respecto a su padre Antonio Aguilar y su tío Pepe Aguilar, Majo se mostró sorprendida de que ambos tienen valores conservadores en ocasiones, a pesar de que son personas con mucho conocimiento respecto a una ínfima variedad de temas.

“Es curioso porque son mentes muy cultas porque han conocido mucho del mundo y también tienen esta parte de lo tradicional, entonces de repente es como: ‘¿cómo puedes hacer tan abierto en estas cosas, pero a mí me...?’ Estoy hablando de mi experiencia, no de Ángela” comentó.

Asimismo, aprovechó para “acusar” a su mamá, quien en ocasiones se ha mostrado renuente a que la joven utilice cierto tipo de ropa y lo muestre en sus redes sociales.

“Me dice: ‘¿otra vez tu foto en bikini’? Le digo: ‘pues sí mamacita linda, también a mí me gusta enseñar mi cuerpo y no tiene nada de malo’”, señaló.

Majo Aguilar también canta música ranchera (Foto: EFE/Universal Music)

Respecto a la edad en que sus padres le permitieron empezar una relación romántica, Majo apuntó que le indicaron que tendría permiso hasta que fuera mayor de edad.

“A mí me dijeron: ‘Hasta los 18 puedes tener novio’. No estoy diciendo: ‘ojo papás, eso es lo correcto’. No le hagan eso a sus hijos e hijas, dejen que experimenten. Claro que estaba saliendo, pero no les decía a mis papás”, concluyó en tono de broma.

Cabe recordar que durante mucho tiempo han existido rumores sobre una aparente rivalidad entre Majo y Ángela Aguilar, debido al talento que ambas tienen para la música.

Fue en febrero de 2022 cuando la hija de Pepe Aguilar rompió el silencio al respecto y aclaró durante una entrevista para Despierta América que estas eran sólo controversias sin fundamento.

La Dinastía Aguilar tiene amplio reconocimiento a nivel nacional (Foto: EFE)

“No hay rivalidad y justamente agarré mi celular porque ayer le escribí a mi prima y le mandé muchos stickers diciéndole que muchas felicidades por su nominación (...) Literal no hay rivalidad entre mi prima y yo porque empezamos a cantar juntas en la despedida de mis abuelos, la adoro”, expresó en ese entonces.

Incluso, Ángela remarcó que se sentía feliz de que a Majo le estuviera yendo bien y que su carrera musical fuera en acenso.

“De verdad, yo creo que como mujeres no nos podemos dar el lujo de tener rivalidades porque estamos en un momento y en un género donde eso ya no se acepta”, dijo.

SEGUIR LEYENDO