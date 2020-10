“Cuánto lo amé”: la conmovedora despedida de Mitzy a Alfredo Palacios

Mitzy siguió su camino en la confección de moda, mientras que Alfredo se decantó por el estilismo (Foto: Instagram@saludybellezaap/@mitzyofficial_)

La tarde de este domingo a las 12:20 de la tarde falleció en su casa de la Ciudad de México el estilista y comunicador Alfredo Palacios a los 74 años debido a sus complicaciones por problemas renales. Tras difundirse la noticia, múltiples personalidades del medio artístico compartieron en las redes sociales emotivos mensajes de despedida y contaron algunas anécdotas a su lado.

Después de las 19:00 horas llegó el cuerpo del también comunicador y rey de la radio a la funeraria Gayosso de Sullivan, donde este lunes se le realizó una ceremonia religiosa de cuerpo presente a las 10:00 horas.

Fue alrededor de las 12:25 cuando los restos de Alfredo partieron rumbo a su natal Veracruz, para ser enterrado junto a sus papás y algunos de sus hermanos, como fue su última voluntad. Así lo expresó su hija Grace Palacios para los medios de comunicación.

Grace Palacios, la única hija que tuvo el estilista, reveló el gran ejemplo de vida que tuvo en su padre (Foto: Captura de pantalla)

“Lo único que les quiero comentar es agradecerles a ustedes y sobre todo al público, que ha estado cautivo desde hace más de 30 años, agradecerles todas sus palabras amables, sus palabras de agradecimiento, de condolencias, sobre todo tanto amor que le profesaron a mi padre. Me enseñó que absolutamente nadie te tiene que decir que no puedes hacer las cosas, que eres capaz de hacerlas bajo cualquier circunstancia siempre que tú quieras. Me enseñó a trabajar sin depender de nada ni de nadie, a hacer las cosas por nosotros mismos y creo que de verdad fue un gran maestro. Lo vamos a trasladar a su pueblo natal, va a ser sepultado donde están sus papás, sus hermanos. (Su última voluntad) que fuéramos felices”, dijo la joven al programa De Primera Mano.

Alfredo Palacios comenzó su trayectoria siendo muy joven al lado del diseñador de modas Mitzy, quien fue gran amigo del recordado estilista durante toda su vida y acudió a la funeraria a despedirlo.

“Mi gran amigo, Alfredo Palacios se fue, pero tuve la oportunidad de hacerle un homenaje y decirle cuánto lo amé y cuánto lo quise, nos llegamos a distanciar y nos juntábamos, pero era más grande la amistad que cualquier cosa”, dijo el modista, que ha trabajado para grandes personalidades del espectáculo nacional, a De Primera Mano.

Mitzy declaró que él, Alfredo Palacios y Verónica Castro eran "Los tres mosqueteros" debido a su cercanía (Foto: Instagram@mitzyofficial_)

Su última voluntad era vivir, él siempre te hablaba de que iba a salir, de que iba a estar bien. Nunca habló de la muerte, fue un tema que al menos conmigo siempre lo evitó, siempre decía ‘voy a salir, y voy a echarle ganas’, tenía planes de vida, para él no existía la palabra muerte

Sobre Verónica Castro, quien desarrolló su carrera a la par que sus grandes amigos Mitzy y Alfredo, el diseñador comentó que:

“Verónica significó mucho para nosotros dos, Alfredo palacios la amaba, era su máximo Verónica Castro; no la amaba, la idolatraba, era su todo, no puedo decirles lo que era para él. Ellos sí, su ruptura fue muy fuerte, ellos sabrán, pero yo con Alfredo siempre estábamos bien, aunque a veces nos distanciábamos, pero nos volvíamos a unir, por eso fue que le hice su homenaje de un amigo y con todo respeto para decirle cuánto lo amé, cómo darle las gracias a alguien que fue importante en mi vida, te puedo decir que mi mejor amigo”, agregó el modista visiblemente conmovido.

El diseñador de modas acudió a la misa realizada en la funeraria para despedir a su amigo (Foto: Captura de pantalla De primera mano)

Al ser cuestionado sobre su distanciamiento con la estrella de las telenovelas mexicanas, protagonista de proyectos clásicos como Rosa salvaje y Los ricos también lloran, Mitzy dijo conocer el motivo por el que se alejaron, aunque no reveló más:

“Sí (conozco el motivo), pero la respeto y espero que algún día Dios nos dé la oportunidad de reconciliarnos, y siempre que me preguntan le mando abrazos y besos, para mí es más grande la gratitud que cualquier otra cosa y la que siento por Verónica Castro va a ser por siempre”, finalizó el diseñador.

