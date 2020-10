Murió “el estilista de las estrellas”, Alfredo Palacios: medios y famosos compartieron la noticia

A principios de este 2020, Alfredo Palacios tuvo que ser internado de urgencia en la capital mexicana (Foto: Instagram @saludybellezaap)

La tarde de este domingo se dio a conocer el fallecimiento de Alfredo Palacios, famoso estilista y especialista en cosmetología con más de 40 años de trayectoria en el ambiente del espectáculo nacional.

Así lo dio a conocer la cuenta oficial de su emblemático programa radiofónico Salud y belleza, que se lleva transmitiendo desde hace tres décadas en la señal de amplitud modulada de Radio Fórmula:

“Nunca hubiésemos querido compartir está noticia. Hoy es un día de tristeza para el equipo de “Salud y Belleza”. Este domingo 25 de Octubre ha fallecido nuestro Rey de la Radio. Les informamos de manera oficial que nuestro Alfredo Palacios ha fallecido. Descanse en Paz.”

Aún no se han dado a conocer las causas del deceso del peluquero y locutor a los 72 años, conocido por su trabajo con grandes figuras como Verónica Castro, Laura León, Irma Serrano, María Victoria, entre muchas más.

A principios de este año, Palacios no dio más detalles del padecimiento que lo llevó al hospital (Foto: Instagram @saludybelleza)

Fue al inicio de este 2020 cuando Alfredo fue internado en la Clínica Londres de la Ciudad de México por problemas de circulación en una de sus piernas, condición de salud que lo mantuvo más de 15 días hospitalizado.

Tras darse a conocer la noticia, algunos famosos han reaccionado con emotivos mensajes.

“Querido Alfredo Palacios, lamento tu partida y agradeceré siempre tu amistad, buen viaje, allá nos veremos.”, escribió la periodista Pati Chapoy en su cuenta de Twitter.

Maribel Guardia compartió una foto en la que aparece junto al fallecido: “Nos dejó mi adorado Alfredo Palacios, hermano incondicional. Tuvo éxito sostenido por décadas en la industria de la belleza y la radio; donde fue el Rey del rating nacional por años. Me quedo con los consejos y las risas que tantas veces compartimos. Feliz viaje amigo”.

Maribel Guardia ha sido de las primeras famosas en externar su duelo (Foto: Twitter @maribelguardia)

Por su parte, Lucía Méndez difundió un audio a través de su oficina de prensa donde se le escucha conmovida y al borde del llanto:

“Yo la verdad muy triste, porque hoy se murió un amigo entrañable, presente en momentos importantes de mi vida siempre. Un amigo que se desaparecía cuando te iba bien, pero cuando te iba mal era el primero que estaba ahí. Murió un triunfador, un líder de la radio durante muchísimos años, con estilo sencillo y neta como era él, un triunfador de verdad. Me da mucho gusto porque ya no está sufriendo, ya no le duele nada. Lo único que quiero es que tenga una elevación maravillosa, que Dios lo guarde en su gloria a Alfredo Palacios y que de verdad lo recordemos con muchísimo cariño porque sí me está doliendo su muerte, Descansa, en paz, pero te fuiste lleno de gloria amigo. Así como triunfaste en la tierra, debes estar triunfando en el cielo. Te amo, Alfredo”.

Alfredo Palacios compartió la trayectoria de Lucía Méndez desde sus inicios (Foto: Lucía Méndez)

Maribel Guardia y Felicia Mercado lo visitaron en el hospital a principios de este 2020 (Foto: Instagram @saludybellezaap)

Palacios fue compadre de Verónica Castro (Foto: Instagram @saludybellezaap)

La periodista Angélica Palacios aseguró que el famoso cultor de belleza habría fallecido a causa de un infarto; diversos usuarios en redes sociales reportaron que en las últimas emisiones de su programa se le escuchaba con una tos persistente.

La actriz Laura Zapata informó que Palacios perdió la vida entre las 13:00 y las 14:00 horas de este domingo.

Información en desarrollo