“Era el único que podía llamarle la atención”: así fue la estrecha relación y distanciamiento entre Cristian Castro y su padrino Alfredo Palacios

El “Estilista de las estrellas”, Alfredo Palacios, falleció el pasado domingo y su partida provocó gran nostalgia entre la farándula mexicana, donde no sólo tenía clientes sino grandes amigos que hoy lo recuerdan con gran cariño y cuentan las anécdotas a su lado, por lo que hoy conocemos algunos detalles de la cercana relación que tuvo con su ahijado, el cantante Cristian Castro.

La vedette mexicana, Olga Breeskin, siempre fue muy cercana al experto en temas de salud y cosmetología, por lo que habló de la relación que tanto ella como Palacios tuvieron con el hijo de Verónica Castro, ya que ambos son sus padrinos de bautizo.

La también violinista y actriz contó que ella siempre fue más amorosa con el también conocido como “Gallito feliz”; mientras que el “Estilista de las estrellas” era más enérgico.

“Era el único que podía llamarle la atención a Cristian Castro; porque yo le llamaba la atención en amor, esa es la labor de una madrina, de un padrino, pero él no, él con su léxico veracruzano le llamaba la atención bastante fuerte, entonces nos balanceábamos”, contó la vedette mexicana a Ventaneando.

Foto: cristiancastronoi / IG - saludybellezaap / IG.

Olga Breeskin además reveló qué tipo de conversaciones tenía Palacios con el pequeño Cristian Castro, por lo que sí fueron muy apegados.

“Yo tocaba otros temas con Cristian que Alfredo no tenía la sutileza de tocar. A mí me tocaba la parte familiar, monona, armoniosa con Cristian. Creo que hicimos un bonito equipo como padrinos de Cristian”, remató.

Alfredo Palacios ya había hablado de la estrecha relación que tuvo con el cantante de Azul, Por amarte así o Nunca voy a olvidarte, misma que se fracturó conforme su ahijado creció y alcanzó la fama internacional.

“Era lindo cuando estaba chavo, ya que empezó a ganar dinero se fue apartando. Antes me decía: ‘oye padrino, necesito una lana’; realmente era un chamaco, todavía. Cuando empezó a ser famoso nos fuimos retirando. Me decía: ‘padrino, échame una lana porque voy a ir con una chava’; así me decía. Yo lo veo, y digo que se parece mucho a su papá en todo”, confesó hace algunos años para una entrevista.

No se sabe si este distanciamiento prevaleció en la actualidad, pero sí fue evidente que el cantante no se pronunció a través de sus redes sociales para despedir a su padrino.

La actriz Verónica Castro sí dedicó un mensaje a su gran amigo a pesar de que se sabía que estuvieron alejados desde hace varios años. (Foto: Twitter de Verónica Castro)

En cambio, la actriz Verónica Castro sí dedicó un mensaje a su gran amigo a pesar de que se sabía que estuvieron alejados desde hace varios años.

“Compadre te adelantaste, Descansa en paz”, escribió en su cuenta de Twitter la estrella mexicana el pasado domingo.

La Primera Actriz compartió además una fotografía junto al especialista en cosmetología, con quien entabló una entrañable amistad por varios años, aunque se alejaron sin revelar los motivos de su distanciamiento.

La misma Olga Breeskin sospecha que la ruptura entre Alfredo Palacios y Verónica Castro pudo ocurrir por el carácter del padrino de Cristian Castro.

“Era un poquito crudo él con nosotras, entonces llega un momento que por más amigo que sea, por más peinador, por más confidente, no puedes permitir que alguien te hable como si fuera tu papá, porque no era nuestro papá, era nuestro confidente”, resaltó la vedette mexicana que ahora radica en Estados Unidos.

