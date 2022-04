Influencer y experta en bienes raíces: ella es la supuesta nueva novia de Christian Nodal

Tras su ruptura con Belinda, a Nodal se le vio ahora con Aurora Cárdenas, influencer y experta en bienes raíces (Fotos: Cuartoscuro IG @auroracardenas)

Luego de que tres días antes de la celebración del Día del amor y la amistad en México, Christian Nodal diera a conocer que finalizó su mediático romance con Belinda, con quien incluso ya estaba comprometido en matrimonio, el cantante de regional mexicano ha ido retomando su vida y sus proyectos profesionales, como la gira Forajido Tour que ha llevado ya a distintos escenarios nacionales e internacionales.

A los pocos días de haber dado a conocer el fin de la relación, el cantante de estilo “mariacheño” se hizo borrar los tatuajes que se realizó en medio de su noviazgo con la intérprete de Sapito, fue así que cubrió la palabra “Beli” que tenía plasmada al lado de la oreja, convirtiéndola en cuatro símbolos de la universal baraja de póker.

Además, el intérprete de De los besos que te di transformó el enorme tatuaje de la mirada de Belinda que tenía plasmado en el pecho en una calavera con penacho, diseño que aún no ha sido revelado por el compositor, sino que fue destapado por el tatuador que le hizo el cover-up.

El cantante eliminó los tatuajes que se hizo en alusión a su romance con Belinda (Foto: Instagram/@rafaelvaldezart)

Por su parte, la cantante española nacionalizada mexicana también se habría hecho cubrir las iniciales “CN” que lucían al interior del pequeño corazón que tiene tatuado en uno de sus tobillos, según se notó durante su gira de promoción para hablar de la serie Bienvenidos a Edén, próxima a estrenarse.

Con los tatuajes eliminados, quedaría claro que los cantantes cerraron definitivamente el capítulo del romance y dejaron a sus miles de fans sin la esperanza de su anhelada reconciliación.

Luego de que hace unas semanas Christian Nodal fuera captado en un restaurante de Los Ángeles, Estados Unidos, con una chica rubia de origen colombiano, de nombre Mariana Ríos, a quien supuestamente conoció en una fiesta, comenzaron a circular versiones de que el nacido en Caborca, Sonora, estaría listo para comenzar una nueva relación sentimental y para ello habría elegido a la modelo y creadora de contenido erótico.

La modelo colombiana Mariana Ríos fue vista en LA con Christian (Foto: Instagram/@marianab.rios98)

Pero ahora, a su llegada a Villahermosa, Tabasco, a donde arribó en jet privado para presentarse con su gira el pasado 11 de abril, el cantante de 23 años estuvo acompañado de una mujer, con quien se le vio muy sonriente, con actitud relajada y muy de cerca.

Las imágenes de su llegada a la ciudad tabasqueña fueron captadas in fraganti y con eso bastó para que los internautas de inmediato develaran la identidad de la joven, de quien llamó la atención de que posee una abundante cabellera negra, contrario a las últimas conquistas de Nodal, Mariana y Belinda, quienes son rubias.

A su llegada a Villahermosa, Tabasco, Nodal fue captado con una misteriosa joven de pelo oscuro (Foto: Twitter)

Se trata de Aurora Cárdenas, quien cuenta con casi 100 mil seguidores en Instagram, lo que la convierte en una influencer del mundo digital. Pero la de creadora de contenido en Instagram, donde comparte múltiples imágenes donde luce su belleza y gusto por la moda, no es la faceta más importante de la joven, pues según sus publicaciones, se trata de una persona reconocida en el mundo de las bienes raíces y el ramo inmobiliario.

Aurora cuenta con certificaciones importantes en el ramo inmobiliario (Foto: IG @auroracardenas)

Aurora cuenta con certificaciones Master en ventas globales y diplomados especializados en bienes raíces y estrategias de venta, así como el reconocimiento de algunas empresas debido a que ha sido una de las mejores vendedoras en años consecutivos.

La supuesta nueva conquista de Nodal es CEO de la empresa I Did it For You y tiene más de 10 años de experiencia en el sector inmobiliario, por ello se especula que el exitoso compositor la conoció cuando quiso adquirir alguna propiedad y de ahí habría surgido el acercamiento.

La joven comparte fotos en su cuenta de Instagram donde también luce su faceta de modelo (Foto: IG @auroracardenas)

Al momento, la joven no ha publicado ningún mensaje que confirme o desmienta su relación con el intérprete de Botella tras botella, quien ha preferido tampoco hablar de su vida sentimental.

SEGUIR LEYENDO: