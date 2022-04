Ángela Aguilar habló sobre su escándalo con Gussy Lau: “Lista para lo que sigue”

Ángela tiene 18 años, mientras Gussy, 33 (Foto: Instagram@gussylauv)

Luego de que a mediados de marzo surgiera en las redes sociales un par de fotografías donde se le ve a Ángela Aguilar muy de cerca con el compositor Gussy Lau, las imágenes causaron revuelo pues eso significaba que la cantante de regional mexicano le había ocultado a sus fanáticos que sostiene una relación probablemente amorosa, o al menos cercana, con el músico.

Tras confirmarse la noticia por el propio letrista, quien es mayor por 15 años que la más joven de la llamada “dinastía Aguilar”, el público se ha mantenido al pendiente de lo que tenga que decir la intérprete de Ahí donde me ves.

Sin embargo, Ángela publicó hace unos días un video donde aseguró sentirse vulnerada y violentada en su intimidad, pues las imágenes donde se le ve en plan romántico con Gussy Lau habrían sido difundidas anónimamente por un allegado a la pareja, quien realizó capturas de pantalla.

Tras ello, a los pocos días toda la familia Aguilar se trasladó a París, donde sus integrantes pasaron tiempo recorriendo las calles de la capital francesa y desde donde compartieron postales con sus seguidores, con el Arco del triunfo y la Torre Eiffel de testigos.

El viaje que realizó Pepe, Aneliz, Aneliz Jr., Leonardo y Ángela Aguilar se dio en medio del escándalo que mantiene a la “mexicana enamorada” en el ojo público, pues la joven no ha declarado nada respecto a su exhibido romance con el hombre de 33 años, es por ello que la familia “puso tierra” de por medio y sus integrantes se trasladaron al país europeo.

Pepe y Ángela no habían hablado al respecto, peron ahora realizaron algunas declaraciones para el programa El gordo y la flaca, desde el aeropuerto de Nueva York, donde la llamada “princesa del regional mexicano” envió un mensaje a quienes siguen hablando de sus fotos filtradas, mientras que el hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre mencionó que no era el momento para hablar del tema y afirmó que ama a su familia “y la defenderá siempre”.

Al escuchar que su público la apoya y está con ella en estos momentos, Ángela comentó: “Los quiero más, y estoy muy feliz y agradecida. Estoy lista para lo que sigue este año, seguir sacando música y les agradezco por el apoyo”, sin mencionar directamente la polémica en la que está envuelta.

Ángela mencionó que no cree que le quieran hacer daño con la filtración de las imágenes, ni con el destape de la relación de la que no habló: " “No, yo creo que no; creo que todo el mundo está viviendo su vida igual que yo, y que Dios los bendiga a todos”

Además la joven de 18 años se negó a enviar un mensaje en contra de quienes la han criticado primero por ocultar su presunta relación, y luego por enrolarse con un hombre 15 años mayor a ella: “Honestamente no, puro amor, pura paz y pura buena vibra para todos”.

Pero fue Pepe quien se mostró más hermético y se rehusó a enviarle un mensaje a los detractores de su hija menor: “Si me diera el deseo este no sería el lugar para decírtelo, porque estamos afuera de un aeropuerto y es un tabloide televisivo, si estás hablando de cosas de familia, eso se arregla en familia, así es la vida, así debe ser, así es la forma en que me enseñaron mis padres”, expresó.

Sin embargo, el cantante de rancheras reveló que llegará el momento de hablar abiertamente del tema: “Es que no quiero hablar. No voy a hacer esta situación más grande de lo que es, la verdad, en su momento si hay que hablar, hablaremos, cuando tenga algo de qué hablar, que muy probablemente sí haya, ya me conocen, y saben que yo amo y adoro a mi familia, y la voy a defender siempre, pero esperémonos tantito”, destacó Pepe Aguilar.

