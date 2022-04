Ángela Aguilar y Gussy Lau: Majo defendió a su prima tras la filtración de su noviazgo

Majo defendió a su prima Ángela y a su novio debido al acoso en redes por sus fotos filtradas (Fotos: Instagram/@angela_aguilar @Gussylau @majo_aguilar)

En medio del escándalo debido a la filtración de unas fotos donde Ángela Aguilar y Gussy Lau se muestran muy cariñosos y confirmaron su noviazgo, Majo, su prima, la defendió y aseguró que la edad es algo irrelevante en las relaciones amorosas.

Durante un descanso de las grabaciones de Music Battles México, donde Majo Aguilar es una de las juezas, tuvo un pequeño encuentro de la prensa y aprovechó para hablar bien de la hija menor de Pepe Aguilar y su novio 15 años mayor.

“Yo puse un mensaje, a parte nos escribimos, pero puse un mensaje en Instagram de que yo creo que no se tiene que disculpar absolutamente de nada. Es una mujer lista, inteligente, qué mala onda que hicieron las cosas así”, comenzó su mensaje Majo.

Pese a la supuesta rivalidad que mantenían las primas, Majo aseguró que Ángela tiene todo su apoyo (Foto: Instagram/@majo_aguilar)

Dijo que reprueba la forma en que acosaron en redes a Ángela, los comentarios de odio, así como la filtración de fotos que ni la cantante ni su novio querían que salieran a la luz.

Asimismo, aseguró que se está “satanizando” a Gussy Lau por cuántos años es mayor para Ángela, y sin conocer la historia que existe detrás de su noviazgo.

“Ellos tienen su historia y creo que también está chafa que estén satanizando tanto a él, al chico... Cada quien tiene su historia y su vida, y mientras ella sea feliz, yo lo único que quiero es que ella sea feliz”

También volvió a recalcar que la intérprete de Ahí Donde Me Ven no tiene que disculparse, pues ella sólo estaría viviendo su historia de amor con el compositor. Además, aseguró que de su parte siempre va a recibir apoyo.

Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos en las imágenes dadas a conocer en Twitter (Foto: Twitter)

“No tiene por que disculparse de nada, no hizo absolutamente nada malo (...) Ella siempre va a tener mi apoyo, nada de odio. Que cada quien haga lo que se le pega la gana con quien quiera, por favor”, dijo la hija de Antonio Aguilar Jr.

Finalmente, Majo fue cuestionada por los reporteros acerca de la diferencia de edad que existe entre ella y su novio, Gil Cerezo, y si su prima le pidió algún consejo. Y es que a finales del 2021 trascendió que la sobrina de Pepe Aguilar hizo pública su relación con Cerezo, integrante de Kinky y que es mayor para la joven por 16 años.

La cantante aseguró que Ángela no le ha preguntado, pero no tendría por qué, ya que es una mujer segura que sabrá que sí o no hablar respecto a su relación con Lau.

Gil Cerezo es 13 años mayor para Majo, motivo por el cual también recodaron su romance (Foto: Instagram/@majo_aguilar)

“No me ha pedido ningún consejo al respecto, y creo que eso está muy bien porque ella es una mujer muy segura, es más, yo no quiero decir de más, ella que hable lo que tiene que decir”

Reafirmó su apoyo hacia la intérprete de Dime cómo quieres y que, para ella, la edad no tiene importancia en las relaciones amorosas, pues dijo: “Yo la apoyo en lo que ella decida, y sí, para mí ese tema de la edad se me hace muy irrelevante”.

Los comentarios de Majo surgen luego de que se filtraran las fotos de Gussy Lau con Ángela Aguilar y que él confirmara que mantenían un romance, la cantante publicó un video en el que confesó sentirse violentada por la invasión a su privacidad.

También mencionó que todo se habría tratado de un error suyo y reveló que las difusión de las imágenes la afectó económicamente y emocionalmente.

