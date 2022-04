Alfredo Adame destapó ex romance con Lilia Aragón: “Era una viuda deliciosa”

El actor confesó que tuvo un romance con la primera actriz (Fotos: Archivo)

El nombre de Alfredo Adame se ha convertido en sinónimo de polémica dentro del mundo del entretenimiento mexicano y por ello en redes sociales cualquier declaración que realiza es cuestionada y viralizada rápidamente. En esta ocasión el actor habló por primera vez sobre un romance que tuvo en su pasado, justo cuando iniciaba en la televisión, pero sería el nombre de su pareja y la forma en cómo lo dijo lo que ha causado ahora un gran controversia.

El enemigo número de Carlos Trejo confesó que durante breves ocho meses mantuvo un romance con una mujer mayor que él -19 años para ser exactos- y que en su momento fue algo muy grato para su vida, ya que de alguna manera todo había funcionado bien a pesar de que pudiera interpretarse como algo negativo la gran diferencia de edad así como el hecho de que ella tenía ya más tiempo en el medio y él era nuevo.

“Cuando yo entro a la televisión su mamá (Pablo Mendizábal) la primera actriz Lilia Aragón era una viuda deliciosa, con una cara hermosa, con un cuerpo impresionante y ella estaba en sus 50 aproximadamente, era una de esas mujeres con un cuerpo tan increíble y una belleza que podría enamorar a cualquiera”, empezó a relatar el polémico actor.

La primera actriz murió en el 2021 Foto: Televisa

Alfredo Adame no dudó en dar más detalles sobre lo que había pasado y cómo se habían conocido, incluso dejando de forma muy explícita el aparente motivo por el que el hijo de la actriz lo odia al grado de en más de una ocasión le ha propuesto una pelea física a través de redes sociales.

“Yo entré a una novela donde estaba ella y bueno pues fuimos flechados por el amor y muchas cosas y pues yo era un joven pues bien puesto y entonces pues tuvimos nuestros quereres y yo creo que pues el gordo estúpido pues se dio cuenta, me acuerdo que una vez estaba yo en Vallarta y de la nada apareció Lilia con este gordo estúpido ahí caminando como idiota y pues este gordo pues tirando ahí como mal vibrosos porque pues seguramente se dio cuenta”, finalizó.

Alfredo Adame constantemente se ve involucrado en polémicas (Foto: Instagram/@alfredoadamevonknoop)

Alfredo Adame vs Pablo Mendizábal

El presentador y Pablo Mendizábal se han retado públicamente en más de una ocasión y aunque no se sabía los detalles de su enemistad, al parecer ahora todo queda mucho más claro tras las declaraciones sobre la primera actriz Lilia Aragón, agregando el hecho de que sea amigo de Carlos Trejo, con quien recientemente se ha retado para una pelea profesional.

“Hace unos treinta o cuarenta minutos, me entra una llamada de un pinche marrano que se llama Pablo Mendizábal, es un esbirro, lambiscón, es el gato de Carlos Trejo. Ahorita me marca y me dice que me va a matar, que me va a romper la madre, que esto y que lo otro, aquí estoy hace media hora y no llega, aquí lo estoy esperando”, contó Alfredo Adame a inicios del 2021 a diversos medios que se encontraban en Televisa.

La pelea revivió tras las polémicas declaraciones Foto: Infobae México.

Para ese momento Alfredo insistió con su carrera como político, por lo que incluso declaró que nada de ello le afectaba: política: “¿Creen que a mí me van a afectar los comentarios de estos estúpidos? y además tengo con que para responderles. Lo que quieren son sus cinco minutos de fama conmigo y lo que quieren son mis reflectores, acuérdense que yo soy el rey de la taquilla”, expresó ante lo que pudo haber sido su primera pelea grabada en público.

Recientemente la también celebridad de internet se convirtió en el primer confirmado para participar en ¡Soy Famoso, sáquenme de aquí!,reality show de TV Azteca, siendo él mismo quien dio la noticia ante las cámaras de Venga La Alegría.

