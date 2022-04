Gerardo Bazúa demandó otra vez a Paulina Rubio por custodia total de su hijo

Es la segunda ocasión que el cantante demanda a Paulina (Fotos: Instagram/@jerrybazua/@paulinarubio)

Paulina Rubio es una de las cantantes mexicanas más exitosas y populares en la cultura pop en español, pues sus canciones han marcado a más de una generación. Sin embargo, los escándalos en su carrera parecieran ser parte de ella y ahora se suma uno más pues se ha dado a conocer que a La Chica Dorada la han demandado, nuevamente, por la custodia total de uno de sus hijos, a sólo unos días de haber iniciado su nueva gira con Alejandra Guzmán.

En esta ocasión el demandante es Gerardo Bazúa quien parece ya no estar de acuerdo con compartir la custodia del hijo que tienen en común, Eros de solo 6 años -el menor de ella-, pues según el programa de TV Azteca Ventaneando él ya solicitó a la corte familiar de Miami le otorgue la responsabilidad parental total de su hijo debido, especialmente, a dos cuestiones: la primera porque según acusa, Paulina ha propiciado el retraso escolar del niño debido a constantes faltas a la escuela y la segunda, porque ha sacado al niño del país sin avisarle.

Paulina Rubio compartió una fotografía con su hijo Eros tomada por Andrea Nicolás. (Foto: @paulinarubio/ Instagram)

Aunque el también cantante no ha mencionado nada en sus redes sociales, el programa de espectáculos de Pati Chapoy tuvo acceso a la documentación del caso ingresado a la Corte familiar el pasado 8 de abril y donde Gerardo Bazúa especifica que debido a que Paulina Rubio aparentemente no ha llevado al niño a la escuela por largos períodos -que podrían ser por las giras de prensa-, por lo que ahora presenta un retraso en su aprendizaje “de por lo menos un año”, siendo este el motivo de que lo han regresado al kinder.

Por lo tanto, el también compositor está argumentando que la intérprete de éxitos como Yo No Soy Esa Mujer, Y Yo Sigo Aquí y Lo Haré Por Ti no tienen ningún tipo de interés por el menor de edad al grado de que si estudia o no le es indiferente, siendo esta una gran penalización en estados Unidos, país que es mucho más riguroso en este tipo de cuestiones y por las que Paulina podría perder fácilmente la custodia total en caso de que se comprobara que lo mencionado por Bazúa es real.

En varias ocasiones, a través de Instagram, Bazúa ha expresado que extraña a su hijo Eros (IG: jerrybazua)

En el pasado la ex pareja firmó un acuerdo en el que se especificaba que en cuanto a los viajes del niño, él debe de ser avisado por lo menos con cinco días de anticipación de dichos recorridos, lo cual no ocurrió cuando hace poco Paulina se lo llevó a California y Costa Rica, según Bazúa; de hecho este último viaje ocurrió en los días que a Gerardo le tocaba convivir con su hijo según la información que dio el programa conducido por Daniel Bisogno y Pedrito Sola.

Esta situación habría escalado a una toma de decisiones acalorada por parte de ambos, pues en el caso de Paulina ha tratado de tener el menor contacto con el padre de su hijo, así como una actitud no tan positiva a que Eros se encuentre con él, mientras que Bazúa solicita quedarse con el pasaporte del niño para evitar que este viaje sin que él esté avisado; también pide ser compensado con mayor tiempo de convivencia con el menor y que durante dicha convivencia, no esté presente una niñera.

Colate también la demandó recientemente Fotos: Instagram @paulinarubio / @colatenicolas

El caso “Colate” sigue el mismo rumbo

Hace solo unas semanas se dio a conocer en el mismo programa que La Chica Dorada estaba siendo demandada por el empresario Colate en Miami, Estados Unidos, para obtener la custodia total de su hijo Andrea Nicolás. Los motivos estarían relacionados a dos problemáticas recientes que el menor enfrentó a principios de mes; el primero por supuestamente contraer COVID-19 y no ser atendido por la cantante, así como una carta de la escuela donde él cursa y se le pide a ella que el menor no siga siendo inconsistente con sus asistencias, siendo de alguna forma similares los casos.

