Carlos Rivera se sinceró sobre la posibilidad de casarse con Cynthia Rodríguez y ser papá

Carlos Rivera habló de los rumores de su supuesta boda con Cynthia Rodríguez (Fotos: Instagram / @cynoficial @_carlosrivera)

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez mantienen un noviazgo que han mantenido en un perfil muy bajo, pero recientemente los rumores sobre su supuesta boda han tomado fuerza y el cantante no ha dudado en sincerarse sobre lo que sucederá en su relación.

En un encuentro con medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Carlos estaba dispuesto a contar un poco de lo que le espera fuera de México en la promoción de su nuevo álbum, pero no se negó a aclarar lo que espera de Cynthia en su noviazgo, pues aseguró que por el momento no se han fijado la meta absoluta de casarse, pero a sí les gustaría llegar al altar.

“Todavía, ahorita, nada. Estamos felices como estamos y la verdad es que todavía no pensamos mucho en eso, estamos muy tranquilos como estamos”, explicó Rivera, captado por la cámara de Eden Dorantes.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez tienen pocas fotos juntos (Foto: captura de pantalla)

El cantante añadió que los supuestos planes de matrimonio no se han dejado de lado, pero no existe nada que los esté orillando a llegar al altar y, después de cuatro años juntos, disfrutando de su felicidad de esa forma, prefieren mantenerse en el noviazgo pues “no es que no planeamos, no es que no pensemos en eso, pero todavía no le estamos poniendo una fecha ya de que ‘tiene que ser’”, dijo.

Aunado a ello, confirmó que la forma en que llevan conviviendo desde hace un tiempo es bajo el mismo techo y, según dijo, como si estuvieran casados, y también anhelando concebir un hijo, aunque no explicó si es un deseo que buscan cumplir próximamente.

Rivera aseguró que no le importa si llega a ser papá antes de casarse, lo que tiene en mente es que espera algún día tener por lo menos dos, ya sean hijas o hijos.

El cantante también expresó su deseo de tener hijos (Foto: Instagram/@_carlosrivera)

Anteriormente, durante una entrevista que realizó Ventaneando al cantante hace un mes, recibió un mensaje de Pati Chapoy a través de una de las presentadoras del programa, en éste ella le aseguraba que sería su madrina cuando contrajera matrimonio con su novia, dictando que sería pronto.

Ante el mensaje, la reacción del tlaxcalteño fue de sorpresa, pero se dijo agradecido con la presentadora. “Pati, ya sabes que te quiero, que formas parte de mi vida. Ya veremos, deja que primero organicemos la boda”, respondió Rivera entre risas.

Los detalles sobre el romance entre el cantante y Cynthia no son públicos, sin embargo se sabe que ellos se conocieron en 2005 cuando participaron en el reality La Academia.

Cynthia Rodríguez ha defendido su noviazgo ante los malos comentarios (Foto: Instagram/@cynoficial)

No fue hasta finales de 2015 cuando comenzaron los rumores de que ellos estaban en una relación. En ese momento la actual conductora de Venga la Alegría invitó al intérprete de Bendita tu vida a su canal de Youtube y finalmente en 2016 hicieron pública su relación.

Su sólido noviazgo ha sido de bajo perfil porque ambos quieren que se les reconozcan por lo que cada uno ha logrado de forma independiente y sólo valiéndose de sus talentos.

Los cantantes han hecho público que su amor va más allá de los malos comentarios y de los rumores, compartiendo de vez en cuando el aprecio que existe en su relación y las razones por las que siguen unidos.

Después de un fuerte ataque de especulaciones que enfrentaron sobre la veracidad de su noviazgo, la presentadora aclaró que “cuando sabes lo que tienes y tienes una relación cerrada, no vamos a abrir la puerta, sabes lo que tienes y la gente que te ama también lo sabe, con eso basta”.

