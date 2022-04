Natalia Alcocer y Alicia Machado arremetieron en contra de Roberto Romano

Natalia Alcocer no quiso recordar la relación que tuvo con el actor mexicano. Foto: Instagram/@nataliaalcoceroficial

El famoso actor mexicano Roberto Romano se encontró recientemente en el ojo del huracán, pues cada vez se añaden más las ex parejas que se quejan de la relación que sostuvieron con el artista, por lo que se confirmó que lleva a cabo un trato que deja a las mujeres sin ganas de volver incluso a recordar su nombre.

Fue en el programa La Mesa Caliente, en la sección de Cosas entre Divas y Famosos, dónde compartieron una entrevista con Natalia Alcocer, quien es recordada por su participación en la segunda temporada de Survivor México y que hoy en día confirmó su llegada al reality show, La Casa de los Famosos, en su nueva emisión.

En dicha entrevista y en relación con su presencia en el show ya antes mencionado, la tarde del pasado 14 de abril, Alcocer realizó diversas declaraciones en las que no dejó bien parada a su antes pareja, ya que luego de ser cuestionada por las presentadoras sobre el romance que tuvo con el actor Roberto Romano, Natalia negó siquiera conocer el nombre de la persona de la que le estaban hablando.

La actriz participará en el reality show "La Casa de Los Famosos". (Foto: Instagram/@nataliaalcoceroficial)

“¿De quién? No sé quién es, la verdad. No, no sé quién es. La verdad es que en mi vida hay pura gente importante, pura gente hermosa y pues la gente, perdón por la palabra, pero la gente mierd*, ni en la memoria, entonces, pues no. No sé quién es”, aseguró Natalia Alcocer.

Ante esta situación, la conductora Verónica Bastos añadió en su programa que luego de esta polémica, un usuario en redes sociales destacó que la única mujer y expareja de Romano, que hablaba bien de él, habría sido únicamente la Ex Miss Universo Alicia Machado, la cual anunció su rompimiento a finales del año 2021.

“La única ex que habla bien de él aún @machadooficial”, comentó un seguidor en una publicación de la cuenta oficial de Instagram Suelta La Sopa, a lo que la actriz rápidamente contestó: “@jarzsb te corrijo no hablo bien simplemente no hablo”.

La artista Alicia Machado compartió en redes sociales que tampoco tuvo una buena experiencia con Roberto. (Foto: Instagram: @machadooficial)

Lo que dejó en la incógnita, ya que sigue siendo secreto las acciones que Roberto realiza al momento de tener una pareja, por lo que se especuló que el actor probablemente sigue “algún tipo” de comportamiento que derivó a que sus antes novias no quieran ni recordar un momento a su lado.

Hasta el momento, Roberto Romano, el también ex participante del reality de Telemundo, no ha rendido declaraciones en ningún sitio sobre la reacción de sus previos amoríos, pues sin duda, ninguna quedó conforme con la relación que compartieron con el artista.

En el año 2021 Alicia Machado confirmó su romance con el actor mexicano después de las especulaciones que surgieron en el show previamente mencionado. Por lo que la venezolana decidió responder las cuestiones sobre su vida amorosa.

“Roberto y yo sí tenemos una relación en este momento, estamos muy contentos de haber salido de ese show tan exitoso y de habernos conocido, por ello nos estamos dando una oportunidad y lo decidimos entre los dos”, dijo la modelo en una entrevista para el programa Suelta la Sopa.

Ambos actores anunciaron su rompimiento por su cuenta oficial de Instagram.

Más tarde, los actores anunciaron su rompimiento en las redes sociales. Por su parte, Alicia compartió para sus seguidores en Instagram el siguiente mensaje:

“El verdadero empoderamiento femenino está en nuestras acciones más que en nuestras palabras. Saber discernir lo que queremos y necesitamos en nuestras vidas es determinante. Cuidado 2022 que voy con todo, más segura de mi misma que nunca, agradecida por el amor de mi público, SOLTERA, con un corazón blindado y vacunada”

Por otro lado, los followers de Machado no tardaron en darse cuenta del contundente mensaje de la actriz, por lo que le preguntaron a Roberto Romano si se encontraba soltero, a lo que él afirmó tal cuestión.

