Alicia Machado rompió el silencio sobre su ex amistad con Gaby Spanic

Las famosas tenían una amistad desde hace años (Foto: Instagram/@machaoficial/@gabyspanictv)

La ganadora de La Casa de los Famosos Alicia Machado ha contado constantemente sus experiencias dentro del reality show y confesó que tuvo momentos buenos y malos, por lo que hizo distintas declaraciones sobre su enemistad con la actriz Gaby Spanic.

Las amistades y rivalidades en La Casa de los Famosos se convirtieron en el punto principal para los televidentes, ya que durante los diferentes “complots” en contra de Alicia Machado los seguidores de la famosa lograron conocer la verdadera cara de sus compañeros dentro del programa y fue así como los eliminados fueron escogidos semana tras semana.

Una de las relaciones más polémicas dentro de la casa fue la de Alicia Machado y Gaby Spanic, quienes en un principio aseguraban que eran excelentes amigas y que se encontraban en un lugar bastante bueno en su relación, por lo que el público pensó que juntas serían de las más fuertes dentro de la competencia.

“Para mí el tema de Gaby es triste y doloroso porque en la empresa hay muchas personas que saben y son testigo de la amistad que yo tenía con Gabriela. Para mi fue increíble darme cuenta que está llena de odio”, aseguró la ex Miss Universo durante una entrevista en el programa Suelta la sopa.

Alicia Machado respondió diferentes cuestionamientos sobre Gaby Spanic (Foto: Twitter)

Otra de las cosas que sorprendió a Alicia fue que su compatriota la traicionó, pues votó en diversas ocasiones para que Machado abandonara la competencia mientras que frente a ella se mostraba totalmente diferente y aseguraba que la apoyaba.

Alicia Machado expresó que se sintió bastante agredida por su compañera, ya que aunque ella la consideraba parte de su círculo de amigos, Gaby Spanic demostró que nunca fue sincera. La famosa consideró que Gaby es una mujer que ha sufrido mucho en la vida y que no ha tenido la oportunidad de superarlo; sin embargo, aseguró que no le desea nada malo y le pidió a sus fans que no hicieran nada en contra de ella ni que la molestarán.

“Yo la consideraba una amiga y eso fue lo que más me dolió, la gente cree que me dolió que ella haya salvado a Celia Lora, no fue exactamente que salvó a Celia sino lo que el acto significaba, no sólo para mí también para Pablo Montero quien también era su amigo. Celia era una persona muy tóxica”, detalló.

“Espero que busque ayuda psiquiátrica, ayuda profesional. Las enfermedades de la mente son como cualquier otra enfermedad, en cualquier otro órgano”, recalcó Machado.

Hace unos días la famosa fue la ganadora del popular reality show (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Recordemos que dentro del reality show tuvieron una fuerte pelea, lo que llamó la atención del público por lo que hubo seguidores que se aliaron a Machado y se fueron contra Gaby Spanic, a quien dijeron en múltiples ocasiones que la querían ver fuera.

Por el momento Gaby Spanic no ha hablado al respecto, de hecho desde que fue expulsada de la competencia no se ha referido para nada a lo que vivió en La Casa de los Famosos. Después de su salida la artista, reconocida por protagonizar La usurpadora, se dedicó un tiempo a su familia y principalmente a su hijo con quien pasó una temporada de descanso en México, para posteriormente viajar a Budapest para arrancar con Dancing with the stars.

La actriz solamente ha hecho publicaciones en redes sociales sobre el reality show de baile, donde es jurado. “Le agradezco a Dios porque soy una persona muy privilegiada, ¡Mi trabajo me ha dado la oportunidad de viajar a tantos países! Es una bendición enorme”, escribió en una de sus últimas fotos.

