Donovan Carrillo se reunió con Carlos Rivera: “Los sueños se hacen realidad”

Donovan y Carlos Rivera se encontraron durante una de las funciones de "José el Soñador" (Fotos: Reuters /Televisa Las Estrellas TV)

Carlos Rivera y el patinador olímpico Donovan Carrillo se encontraron durante una de las últimas presentaciones del cantante en José el Soñador, lo que suscitó que ambos compartieron mensajes de admiración y algunas fotografías del recuerdo.

Estas semanas Carlos Rivera llevará a cabo las últimas presentaciones en la obra José el Soñador y sus fans han acudido al teatro para despedirse de esta puesta en escena con él de protagonista. Entre los admiradores que llamaron la atención del cantante se encontró Donovan Carrillo.

El joven patinador publicó una foto con Carlos a través de su cuenta de Instagram. Compartió que ver José el Soñador lo motivó a seguir cumpliendo sus sueños y escribió algunos halagos a la interpretación del protagonista.

Donovan también compartió algunas fotos con su madre, quien se mostró muy emocionada por conocer a Carlos (Foto: Instagram/@donovandcarr)

“Los sueños se hacen realidad… La música, actuación, ambientación y participación de todos es increíble. Gracias por todo @_carlosrivera. Muy motivado para seguir cumpliendo sueños”

Por su parte, el intérprete de Que lo nuestro se quede nuestro también compartió la fotografía en sus historias temporales y envió un corto mensaje al atleta: “Aquí un súper soñador con José el Soñador. Qué orgullo recibirte @donovandcarr”.

No es la primera vez que Carillo y el cantante interactuan, pues en enero, después de las presentaciones del joven patinador en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022, Carlos felicitó a Donovan por su desempeño y agradeció que utilizó una de sus canciones como parte de su rutina de patinaje artístico.

Y es que durante una de sus rutinas en el hielo como representante de México en el patinaje artístico, Carrillo sumó a su playlist Quizás, quizás, canción de Osvaldo Farrés, que en su versión más reciente fue interpretada a colaboración por Carlos Rivera y Daniel Boaventura.

Carlos agradeció envió este mensaje a Donovan, quien volvió a gradecer al cantante (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Tras la presentación del atleta, el intérprete de Te esperaba compartió una cálida felicitación para el tapatío por su desempeño y agradeció que e diera el honor de acompañarlo con su voz a través de la canción.

“Con el corazón emocionado de ver a Donovan Carrillo acompañado de mi voz y la de mi hermano Daniel Boaventura con nuestra versión de Quizás, quizás. Todo nuestro país orgullos de él. Inspiración pura. Gracias Donovan Carrillo por hacernos vibrar. ¡Viva México!

Además de la fotografía con Donovan, Carlos también compartió que esta presentación en José el Soñador fue una de las últimas que dará, pues Kalimba hará su relevo en la segunda temporada.

Alejandro Gou, productor de la puesta en escena, dio a conocer que las últimas veces que el tlaxcalteco protagonizará esta puesta en escena será durante esta Semana Santa y después hará un pequeña gira por Querétaro, Guadalajara y Monterrey.

Kalimba será quien supla a Carlos Rivera como "José" en la segunda temporada de la puesta en escena (Foto: Instagram/@_carlosrivera)

En la segunda temporada de José el Soñador, que comienza el próximo 20 de mayo, Kalimba será el protagonista, mientras que Erik Rubín y Leonardo de Lozanne alternarán en el personaje de El Faraón, mientras que Fela Domínguez continuará de narradora.

Carlos se ausentó del teatro musical por siete años, por lo que para su regreso tuvo que hacer grandes sacrificios, tales como enfrentarse a una dura rutina de ejercicio y dieta, pues nuevamente, después de siete años, debía salir al escenario sin camisa.

“Me obligaron a salir sin camiseta y para eso tenía yo que meterme, de por sí hago mucho ejercicio, pero especialmente para esto me tuve que meter a una rutina durísima de ejercicio, de dieta, de todo, y dije: ‘Ya que estamos ahí hay que aprovechar ahorita que se puede’ porque cuando no ni que presumir”, comentó en Ventaneando.

