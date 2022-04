Aida Pierce reveló que ya piensa en casarse con Víctor Mejía

Víctor Mejía y Aida Pierce ya piensan en casarse (Foto: facebook/AidaPierce)

La actriz y comediante Aida Pierce se dijo muy ilusionada y enamorada por su romance con el ingeniero Víctor Mejía, en conversación con De primera mano, explicó que ya están pensando en matrimonio.

El romance entre Aida y Víctor Mejía ha tenido diversos altibajos, pues han terminado y reiniciado su relación en dos ocasiones, pero actualmente ya están centrándose en unir sus vidas frente al altar:

“Yo te puedo decir que estoy muy contenta porque mi pareja Víctor Mejía, ya ves que nos llegamos a separar, luego nos juntamos otra vez, ahorita nos juntamos tenemos como un año de estar juntos nuevamente y bueno, ya tenemos los planes para casarnos un poquito más adelante”, mencionó Aida para el programa de Imagen Entretenimiento.

En la misma conversación, la enamorada actriz reveló que ya se siente como si fuera esposa de Víctor Mejía: “La verdad ya estamos conviviendo como marido y mujer, estamos juntos todo el día, a veces aquí en la casa. Yo tengo aqui a mi mamá, la tengo malita no tienes idea de como (Víctor) me ha apoyado, cómo me ha ayudado, de verdad extraoridinario”, explicó.

La pareja no deja pasar más de 15 o 20 minutos sin hablarse tras una discusión (Foto: facebook/AidaPierce)

De acuerdo con la artista, tanto ella como su pareja se han demostrado que se aman de forma sincera, para lograr esto, han establecido algunas estrategias para mantenerse felices juntos, la más importante de ellas incluye solucionar sus peleas de forma rápida y nunca dejarse olvidar que son pareja.

“Tenemos virtudes, defectos, nunca hay que dejar que pasen 15 o 20 minutos (después de discutir), siempre hay que pedirnos una disculpa, siempre hay que darnos un beso, porque eso tiene que pasar afuera, para otro lado, lo importante es nuestro cariño, respeto y unión”, dijo en videollamada con De primera mano.

La dinámica de esta pareja funciona, además, porque Aida Pierce y Víctor suelen comprender que tienen ideologías completamente diferentes que deben aprender a aceptar:

“Si respetamos los puntos de vista de cada quien vamos a tener una unión extraoirdinaria, hemos tenido bastante suerte los dos, estoy con mi corazón puesto en el, realmente estoy muy contenta”, dijo.

Aida Pierce también reveló que encontró a su pareja usando sitios de internet para citas, ya que en el mundo del espectáculo, las caras que ve siempre son las mismas o ya están con una relación:

Aida Pierce encontró a su pareja en un sitio para citas (Foto: facebook/AidaPierce)

“En nuestra carrera somos los mismos, los mismos comediantes ellos ya tienen sus parejas, ya tienen sus familias y es muy dificil encontrar gente neuva y sobre todo en ese momento, que esté soltera, separada, o a punto de divorciarse, no hay que meterse con parejas ya formadas, el que persevera alcanza”, detalló.

Hace un año, la comediante Aida Pierce salió en defensa del compositor Héctor Parra, con quien mantuvo una relación hace más de 17 años. Además, la también actriz aprovechó para mandarle mensaje a la hija del músico que lo acusó por abuso sexual, Alexa Parra.

“Por lo menos lo que yo viví con él, porque bueno esa época ya no me tocó a mí, ya no estaba con él. Cuando se unión con Ginny, me aparté completamente”, comenzó a narrar la actriz de Carita de ángel.

Aida se sinceró sobre su experiencia al haber estado con Parra por el año 2003. “Lo que yo conozco con él, bueno, es que sinceramente es una buena persona, es una persona que no tiene, para mi manera de pensar, ese tipo de pensamientos oscuros, de aberraciones, para nada, absolutamente para nada”, aseguró en una entrevista para Venga la Alegría.

