“Sí, ha sido detenido”: Aida Pierce confirmó que su hijo se disfrazó de adulto mayor para vacunarse contra COVID-19

La actriz Aida Pierce informó a través de un video que, en efecto, su hijo Rubén había sido detenido por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) tras acceder a la primera dosis de vacunación contra COVID-19 en una de las alcaldías de la Ciudad de México al caracterizarse como una persona de la tercera edad.

“Queridos amigos de la prensa, actores, de los medios soy Aida Pierce y quiero corroborar la noticia que ha estado saliendo, sí, mi hijo ha sido detenido”, mencionó la famosa en el audiovisual.

Asimismo, puntualizó que no podía dar más detalles al respecto, pues esas eran las indicaciones que su abogado le había dado.

Les agradezco su apoyo, les agradezco su interés, estoy muy confiada del proceso legal. Estamos muy apenados por lo que pasó y no puedo decir más. Agradezco todo el apoyo y el cariño, pero por ahora no podré contestar el teléfono, no podré contestar mensajes, por instrucción del abogado y porque yo misma desconozco con punto y señal como poderles explicar.