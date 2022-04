Vadhir Derbez reaccionó al veto de Eugenio Derbez en televisora

Vadhir Derbez comentó a los medios de comunicación lo que sabe sobre el veto de Eugenio en Televisa (Fotos: Instagram @ederbez / @vadhird)

Tras el triunfo que obtuvo la película CODA en la noche más esperada del mundo cinematográfico Los Oscar 2022, Eugenio Derbez, que participó en dicho filme, destacó como uno de los mexicanos que logró subir al escenario de la gala más famosa en Hollywood, por lo que diversos medios buscaron rápidamente la entrevista con el famoso.

Fue entonces que inició el rumor de que Televisa vetó al artista, ante esto, Eugenio confirmó este hecho luego de un encuentro con los medios de comunicación en dónde observó que la única empresa que no se encontró en busca de una entrevista en el evento, era la ya antes mencionada.

“Ah, mira, no está la empresa que me vetó, pues con razón”, comentó Eugenio, por lo que fue cuestionado en sí se refería a la llamada ‘Fabrica de sueños’, a lo que afirmó contundentemente: “Sí, pero estoy vetado”.

Se especuló que después de que la cinta ganó en la categoría a Mejor Película, el programa matutino Hoy buscó antes que cualquier medio las declaraciones por parte del comediante, sin embargo, este se negó, lo que causó molestia a la empresa de San Ángel y vetó al artista.

El actor confesó que Televisa lo vetó (Fotos: Instagram/@ederbez/@televisa)

A lo que Eugenio aclaró el tema en un video en su cuenta oficial de Twitter y aunque no especificó la razón por la que Televisa tomó esta decisión, sí negó los rumores que se han presentado.

“Estoy vetado de Televisa por haber dado entrevistas a TV Azteca, eso es falso, yo llevo dando entrevistas a TV Azteca desde que estaba en Televisa, llevó años y años dándole entrevista a TV Azteca y nunca me han vetado por eso, ese no es el motivo”.

Luego de las declaraciones anteriores, Vadhir Derbez, actor mexicano e hijo del comediante, comentó a diversos medios sobre las afirmaciones de su padre, pero no dio muchos detalles, ya que subrayó que espera que solo se trate de una especulación, puesto que no sabía mucho del tema, pues informó que no ha tenido contacto con su progenitor recientemente.

“¿Ustedes creen realmente?, siempre se traen una cosa por ahí, pero no estoy muy enterado, aunque no creo porque siempre hemos dado entrevistas para cualquier televisora y nunca ha habido ningún problema”, acotó Vadhir.

También agregó que su familia todo el tiempo se ha conducido con respeto, por lo que sí los demás los tratan de la misma forma no habrá situación alguna:

La familia Derbez siempre ha tenido los pies en la tierra, por lo que nunca se han creído mejor que nadie. @aislinnderbez @jose_eduardo92 @vadhird @ederbez

“Ustedes creen que conocen perfectamente a toda mi familia, a mi papá, a toda la gente, pero creo que siempre vamos a seguir siendo de la misma manera, mientras nos traten con respeto, nosotros vamos a tratar a todos con respeto”.

Finalmente, destacó que toda su familia se ha dado a conocer gracias a su arduo trabajo, por lo que sostuvo que los Derbez siempre han tenido los pies en la tierra.

“Lo he dicho desde hace muchos años, admiro a mi papá y a todos, porque nos mantenemos con los pies en la tierra, no nos creemos mejor que nadie y sabemos que todos estamos aquí chambeando y siguiendo sueños, no sólo la gente en el mundo artístico, todos en el mundo estamos en el mismo desmadr* y hay que apoyarnos”, cerró el hijo del actor.

Hasta el momento Televisa no ha pronunciado ningún comunicado ante el veto de Eugenio Derbez, lo que ha causado intriga, ya que esta fue la empresa que ayudó a trascender la carrera del comediante, por lo que lejos de buscar un pleito, se esperaría un gran reconocimiento, no obstante, no fue así.

Padre e hijo desfilaron por la alfombra azul. (Captura: @vadhir/Instagram)

Vadhir Derbez, también tuvo la oportunidad de felicitar a su padre en persona por su triunfo con CODA, gracias a que lo acompañó en la exclusiva fiesta organizada por Vanity Fair que se llevó acabo después de la 94° entrega de los premios de la Academia. Por lo que en diversas historias en su cuenta oficial de Instagram, documentó parte de la alfombra del evento ya antes mencionado.

