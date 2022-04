“Les pegaba de verdad”: Sergio Defassio habló del lado “oscuro” de Fernando Colunga

Fernando Colunga tiene un comportamiento peculiar dentro del set (Fotos: Twitter/@SegunCalendario Gettyimages)

Fernando Colunga está participando en la serie Historia de un clan luego de permanecer algunos años alejado de la actuación, sin embargo, su colega y amigo Sergio Defassio reveló cómo es su verdadero comportamiento dentro del set.

El actor describió a Colunga como alguien muy “fisico”, ya que en lugar de simplemente interpretar las escenas de acción, el da golpes reales y esta actitud se extiende hacia toda su personalidad, pues es “de armas tomar”.

En conversación con De primera mano, el colega de Fernando relató que su comportamiento incluso provocó la renuncia de otros compañeros de actuación, uno de ellos fue Pierre Angelo.

El galán de telenovelas suele llevar a la realidad las escenas de acción en lugar de fingirlas (Foto: Televisa / Las Estrellas)

“Antes que yo estuvo Pierre Angelo y tuvo que irse porque él realmente agarraba al actor, porque había escenas fuertes de violencia y lo aventaba contra la escenografía entonces Pierre Angelo ¡se fue!”, mencionó.

Posteriormente, Defassio mencionó que incluso el saludo de Fernando Coluna era agresivo, “Yo tengo una anécdota muy bonita, muy interesante de él. Él siempre pues es fuerte y a todo el mundo le dice ‘Hola’ (con fuerza, aventando el puño )y siempre todo es físico.”, explicó mientras hacía el gesto.

Además de Pierre Ángelo, hubo otro actor que tuvo que renunciar por el comportamiento de Colunga e incluso hubo más: “Había otro chico que no me acuerdo cómo se llama que está ahorita y ¡también se fue! Fueron como 2 o 3 actores que se tuvieron que ir porque Fernando es de armas tomar. Les pegaba de verdad”, reveló a De Primera Mano.

Fernando Colunga tenía un tiempo alejado de la televisión (Foto: Cuartoscuro/Sara Ortíz)

Ante la actitud del actor de telenovelas, Sergio Defassio comenzó a colaborar con él y terminaron siendo amigos, pero el proceso para forjar ese lazo costó mucho trabajo. Por su parte, tuvo que encontrar estrategias para “voltearle” las agresiones y confundirlo.

“Es su estilo, entonces querían a un actor que le aguantara ese estilo, yo estaba más joven obviamente entonces un día se me acerca muy enojado él, me dice: ‘Sergio, ¿es cierto que tú estás diciendo que yo ‘te la p*lo’?’, y el digo, ‘no, yo no dije eso Fernando, discúlpame’, (y respondió), ‘¿qué dijiste?’, pues que tú y Lalo El Mimo, me la pe*laban”,

Fernando Colunga daba golpes reales, pero Defassio logró volverse su amigo

De cualquier manera, Defassio terminó siendo presa de las realistas acciones de Colunga dentro de sus papeles: “Yo le decía, ‘Fernando no me pegues la patada, nada más márcala’, (y decía), ‘no, no porque es vivencia esto’ y me pegaba, sí me daba el golpe”, dijo en De Primera Mano.

Finalmente, Defassio explicó que lo que Fernando Colunga necesita es tener amigos, por eso busca “llevarse pesado”:

“Después de todo eso nos llevamos y cada vez que lo veo, abrazos, besos y todo. Y él dice, ‘Es que él es de mi raza’, de que somos ‘ñeros’ digamos porque a todo el mundo ‘¡Ay Fernando tan guapo y tan así fuerte y todo!’; ¡no! Él quería que se llevaran con él porque no tiene amigos”.

Esta fue la primer foto de su nuevo proyecto (Foto: Instagram/@manuelmasalva)

Recientemente salieron a la luz las primeras fotografías de Fernando Colunga en su regreso a la actuación, pues estuvo retirado de las producciones de televisión durante casi siete años, su último trabajo en una telenovela había sido Pasión y Poder (2015); hace unos meses anunció que participaría en Historia de un clan, tras el inicio del rodaje, las fotografías de su regreso comenzaron a difundirse hace unos días.

La producción de Telemundo será una adaptación de la serie argentina que lleva el mismo nombre; en su momento, Colunga se dijo sumamente emocionado por volver a las pantallas con Historia de un clan, pues está agradecido con la productora por “dejarlo seguir soñando”.

“El día y la noche… así podría definir esta nueva aventura. Espero que el público pueda disfrutar esta serie tanto como lo estamos haciendo todo el equipo detrás de este proyecto”, explicó el actor de 55 años.

