Julión Álvarez habló sobre restricciones de EEUU tras vincularlo con el narco: “La gente no nos suelta la mano”

el cantante ha dicho que esta situación complicó su carrera (Foto: Instagram/@julionfansalvarez)

La carrera del cantante Julión Álvarez ha tenido varias complicaciones desde 2017, cuando el Departamento del Tesoro de EEUU señaló al oriundo de la Concordia, Chiapas por su presunta participación en negocios ilícitos de lavado de dinero y una supuesta relación con un narcotraficante apodado El tío.

Desde ese entonces, el intérprete de éxitos como La sinvergüenza, Me vas a extrañar o El color de tus ojos no ha podido realizar conciertos en el país estadounidense y su música ha sido restringida de plataformas y redes sociales.

Fue ante esta situación que Julión subió desde su cuenta personal de Instagram una entrevista en la cuál ahondó sobre este tema.

“Es una impotencia fea el no poder competir y no tener las herramientas con que poder entrar y jugarle a todos, es parte de los que nos tocó vivir, el tiempo que tuvimos nuestras herramientas para poder darle yo creo que se aprovechó”, expresó.

Julión dijo que sus fans siempre lo apoyan (Foto:EFE/José Méndez/Archivo)

Asimismo, ahondó en que durante este periodo difícil algo que no le ha faltado ha sido el apoyo de sus seguidores, quienes no lo han dejado solo.

“Han pasado casi 5 años y la gente no nos ha soltado la mano. Eso se agradece y todo tiene un porqué, entonces en su momento ya le aprendimos y a lo que sigue”, dijo.

En cuanto a las restricciones que tiene, el intérprete de banda puntualizó que sí habían limitado de cierta forma su ascenso musical, ya que no tenía muchas formas de difundir sus melodías.

“Desgraciadamente no podemos distribuir la música como hace cualquier otro, tenemos que trabajar mas recio y eso es en lo que estamos enfocados ahorita. No estamos en las listas, en los playlist, ni en las sugerencias, no podemos distribuir un tema ni a nivel nacional, entonces muy lento pero ahí estamos y no nos quejamos”, sentenció.

Julión compartió una entrevista (Foto: Archivo)

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y muchos de ellos externaron su apoyo al cantante.

“Julión Álvarez tranquilo es un proceso que pasará pronto, la vuelta al sol es a diario y eso así será con tu cambio para bien.. eres por lo que eres!”, “Tus verdaderos fans te apoyamos siempre!!”, “Me encantas como ser humano tan Humilde qué DIOS te cubra de bendiciones siempre”, son algunas de las menciones que llenaron la caja de comentarios.

¿Qué pasó con Julión?

La justicia de EEUU señala al cantante como testaferro de un narcotraficante apodado “El tío” al igual que al ex futbolista Rafael Márquez, por lo que ninguna compañía con sede en ese país puede hacer negocios con Julión, desencadenando que su disquera Universal, con sede ahí, no pueda manejar su carrera.

Julión Álvarez es un popular cantante de música folklórica en México y Estados Unidos (Foto: Archivo)

En una antigua entrevista con Suelta la sopa Julión explicó: “Traté de ser lo más positivo que se podía, dije ‘hoy se acaban la música, los escenarios, nos vamos al rancho’, hice una vida de campo, sembré maíz, con ampollas, adolorido los primeros días, en familia con mamá, papá, mis hermano”.

Se frenó también el proceso desgraciadamente (por la pandemia), los licenciados, los primeros meses de la pandemia fue cuando me dijeron ‘desgraciadamente, esto lamentamos decir va para más, estamos recibiendo información, todo se va alentando.

El cantante dijo que no ha tenido las herramientas necesarias para poder seguir trabajando y desempeñarse en su trabajo como lo hace cualquier otra agrupación.

“Ya entregamos toda la información que requiere el gobierno americano, acerca de mis propiedades, de todo mi patrimonio, cómo lo hice, dónde trabajé, dónde está la factura, fui un buen contribuyente tanto en EEUU como en México, pagué y cumplí mis obligaciones y toca limpiar esa imagen, esa mancha que trae ahorita en el lomo Julión Álvarez y su norteño banda”, dijo en ese entonces.

SEGUIR LEYENDO