Gabriel Soto dio nuevos detalles sobre su victoria legal en contra de Laura Bozzo

Luego de que Laura Bozzo, en su más reciente aparición con los medios de comunicación gracias a una conferencia que ofreció por su nuevo programa ¡Que pase Laura!, diera detalles de su proceso legal con relación al daño moral que afectó a Gabriel Soto e Irina Baeva, el histrión que fue víctima de difamación confirmó que el proceso se encuentra en sentencia ejecutoria.

Fue durante las más reciente emisión del programa matutino de Televisa, Hoy, donde el actor que dio vida a Pedro Cáceres en el melodrama Te acuerdas de mí, dio detalles sobre el caso que supuestamente ya había dado un fallo a favor de su denuncia en contra de la presentadora peruana.

“Creo que hay que levantar la voz en cualquier circunstancia que uno no esté cómodo, como fue mi caso en algún momento dado, también con el tema de mis demandas, que creo que se hizo un daño moral muy fuerte y cuando eso pasa se tiene que luchar por la justicia”, subrayó el galán de telenovela.

Más adelante, fue cuestionado sobre si la expresentadora de Televisa y TV Azteca ya había dado un pago inicial de su indemnización, ya que desde mediados del 2021 un juez había fallado en favor de la pareja de histriones: “Si, todavía está en ejecutoria”, enfatizó el histrión oriundo de la Ciudad de México.

La sentencia ejecutoria es cuando ya no se admite recurso judicial alguno y se puede exigir el cumplimiento incidental o iniciar demanda ejecutiva en su caso. Estas declaraciones por parte del intérprete mexicano fueron en reacción a lo dicho por la nueva integrante de Grupo Imagen.

“Todos los temas legales los deben hablar con mis abogados”, arguyó la también litigante naturalizada mexicana e italiana de 69 años, que regresará a la pantalla chica el próximo 18 de abril.

Más adelante, la presentadora durante su intervención con los medios el pasado 13 de abril, recordó como surgió el problema con la pareja de intérpretes y explicó que fue durante su estancia con Univision, que le pidieron una opinión, la cual se tergiversó.

“Ese tema de Irina y de Gabriel Soto, tengo entendido que se había apelado porque es una opinión que dije en un programa de Univision que se llamaba La opina. Irina iba a dar una conferencia sobre la mujer, me dijeron ‘¿qué opinas?’; dije ‘a mí no me representa’. Si demandara a todos los que hablan [de mí], estaría millonaria”, finalizó la presentadora, que inmortalizó la frase Que pase el desgraciado.

Ambos actores demandaron a Bozzo en octubre de 2020 por los delitos de difamación, acoso y amenazas tras las declaraciones que hizo públicamente la Señorita Laura sobre la pareja, en donde aseguró que Gabriel había terminado con su entonces esposa Geraldine Bazán por culpa de una infidelidad con Baeva.

Previamente, se rumoró que las consecuencias que podría haber enfrentado Laura Bozzo iban desde perder su nombre legal si así lo solicitaba el demandante, además de pagar a Soto e Irina la indemnización tras perder la demanda por daño moral, la cual aseguró el programa matutino Sale el Sol que pudo haber ascendido a poco más de 13 millones de pesos.

El proceso legal solo duro un año y el 20 de octubre del 2021, un juez determinó que las pruebas presentadas por los actores eran suficientes para proceder en su contra. De acuerdo con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Laura Bozzo deberá indemnizar por daño moral a la pareja.

El abogado de ambos actores, Gustavo Herrera, expresó que el monto monetario dependería todavía de un proceso que determine sus ingresos, contratos con televisoras o marcas. De momento se desconoce cuál es el arreglo al que llego la presentadora peruana con la cadena que contrató recientemente, la contrató.

