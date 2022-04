Laura Bozzo rompió el silencio sobre demanda de Gabriel Soto e Irina Baeva en su contra

Fotos: Cuartoscuro // Instagram @teacuerdasof / @irinabaeva

La polémica conductora peruana, Laura Bozzo, apareció ante diversos medios de comunicación para dar detalles de su más reciente proyecto con Imagen Televisión, el cual se llamará ¡Que pase Laura!. Ahí habló sobre la temática del programa, así como otros pormenores personales, como el caso con Gabriel Soto e Irina Baeva.

Fue durante el transcurso del martes 12 de abril, cuando la exconductora de Televisa y TV Azteca, ofreció algunas palabras en una conferencia de prensa para su nueva televisora, ahí abordó rápidamente el tema de Gabriel Soto e Irina Baeva, donde explicó como va el proceso legal que inicio en el 2020 y concluyó a mediados de octubre del 2021 con un fallo a favor de la pareja.

“Todos los temas legales los deben hablar con mis abogados”, arguyó la también litigante naturalizada mexicana e italiana de 69 años.

Laura Bozzo no asistió a audiencia con Gabriel Soto. (Foto: Instagram)

Más adelante, la presentadora que regresará a las pantallas chicas en México, el próximo lunes 18 de abril a través de la señal de Imagen Televisión, recordó como fue que surgió el problema con la pareja de intérpretes y explicó que fue durante su estancia con Univision en el programa, La opina, que le pidieron una opinión la cual se tergiversó.

“Ese tema de Irina y de Gabriel Soto, tengo entendido que se había apelado porque es una opinión que dije en un programa de Univision que se llamaba La opina. Irina iba a dar una conferencia sobre la mujer, me dijeron ‘¿qué opinas?’; dije ‘a mí no me representa’. Si demandara a todos los que hablan [de mí], estaría millonaria”, finalizó Laura Cecilia Bozzo Rotondo.

Ambos actores demandaron a Bozzo en octubre de 2020 por los delitos de difamación, acoso y amenazas tras las declaraciones que hizo públicamente la Señorita Laura sobre la pareja, en donde aseguró que Gabriel había terminado con su entonces esposa Geraldine Bazán por culpa de una infidelidad con Baeva.

Laura Bozzo durante su presentación en "Sale el sol" (Captura YouTube: Imagen Entretenimiento)

Previamente, se rumoró que las consecuencias que podría haber enfrentado Laura Bozzo iban desde perder su nombre legal si así lo solicitaba el demandante, además de pagar a Soto e Irina la indemnización tras perder la demanda por daño moral, la cual aseguró el programa matutino Sale el Sol que pudo haber ascendido a poco más de 13 millones de pesos.

El proceso legal solo duro un año. El 20 de octubre del 2021, un juez determinó que las pruebas presentadas por los actores eran suficientes para proceder en su contra. De acuerdo con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Laura Bozzo deberá indemnizar por daño moral a la pareja.

El abogado de ambos actores, Gustavo Herrera, expresó que el monto monetario dependería todavía de un proceso que determine sus ingresos, contratos con televisoras o marcas. De momento se desconoce cuál es el arreglo al que llego la presentadora peruana con la cadena de entretenimiento que se encuentra cerca de Copilco, al Sur de la CDMX.

Laura Bozzo se pronunció sobre su caso relacionado con evasión fiscal

Cabe recordar que Laura Bozzo, regresó a México, luego de algunos problemas relacionados con su situación fiscal. En su momento, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió una orden de captura en su contra por la Interpol pero después fue retirada.

Esta es la primera vez que la polémica conductora de televisión da pie a hablar sobre el caso de Gabriel Soto e Irina Baeva, desde el 2021, cuando ofreció una entrevista para la revista TVNovelas donde rechazó haber perdido la batalla legal con el galán de telenovelas mexicanas.

“Yo no tengo que pagarle un solo peso al señor (Gabriel Soto)”, afirmó la presentadora, que inmortalizó la frase Que pase el desgraciado, en una entrevista para la publicación mexicana.

