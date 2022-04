José Manuel Figueroa dio a entender que Ángela Aguilar y Gussy Lau habrían terminado

El cantante de regional dijo que ya conocía el noviazgo recién dado a conocer públicamente (Fotos: CUARTOSCURO)

Ángela Aguilar está en medio de la controversia desde que hace unos días salieron a la luz un par de fotografías donde se le ve muy de cerca y cariñosa con un hombre del que después se supo su identidad.

El hombre en cuestión se trata del compositor Gussy Lau, quien ha trabajado con la llamada “princesa del regional mexicano” y con otras importantes figuras del género, como Christian Nodal y Calibre 50.

Pero lo que causó revuelo no es el noviazgo que se había mantenido en secreto, sino la diferencia de edades entre la joven, de 18 y el músico, de 33. De inmediato los comentarios encontrados no se hicieron esperar en las redes sociales y mientras algunos se sintieron felices por ver a su artista en una relación, otros cuestionaron que el hombre la habría conocido siendo ella menor de edad.

Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos en las imágenes dadas a conocer en Twitter (Foto: Twitter)

Fue hasta que el ganador del Latin Grammy confirmó en una transmisión en vivo que efectivamente desde el pasado mes de febrero sostiene una relación con la cantante de Ahí como me ves que los fans dieron por hecho que Ángela no quería compartir detalles de su noviazgo, y es que el compositor declaró que buscaban mantener la relación en el terreno de lo privado.

Ahora ha sido el cantante José Manuel Figueroa quien opinó al respecto y sorprendió al asegurar que él ya estaba al tanto de la polémica relación. Fue en el programa Despierta América donde el hijo del recordado Joan Sebastian dijo que “amaba la relación”, dejando ver que probablemente ésta ya había llegado a su fin tras el revuelo mediático.

Algún sector del público especuló que Gussy habría iniciado su romance con la cantante cuando ésta era aún menor de edad (Foto: @angela_aguilar @Gussylau)

“Ojalá triunfe el amor, al final de cuentas, esa es la realidad, a mí me encantaba la pareja, se me hacía una pareja diferente. Yo ya sabía, ya me había enterado, entre compositores somos muy chismosos”, expresó, pues debido a su cercanía con Gussy, José Manuel conocía el noviazgo.

Sobre el joven, quien cuenta con una trayectoria importante en el medio del regional mexicano, José Manuel dijo admirar su trabajo: “eres el único compositor que envidio actualmente, eres un gran compositor, y esto te debe de servir hermano para que compongas canciones más ch*ngonas, canciones mejores, mucho mejores, te quiero, te mando un abrazo”.

Destapó también que Gussy Lau, quien es su gran amigo, compuso el tema Míranos ahora, interpretado por Calibre 50, a la hija pequeña de la dinastía Aguilar.

José Manuel Figueroa elogió la capacidad del compositor nacido en Culiacán (Foto: Instagram/@josemanfigueroa)

El cantante se deshizo en halagos para Ángela Aguilar, de quien dijo que cuando viva un gran romance podrá cantar “de dolor”. Así lo dijo:

“Yo creo que el día que ella se enamore perdidamente y que le rompan el corazón va a cantar espectacular, va a cantar hermoso, va a cantar divino esa mujer, ¿ya es mujer o todavía es menor de edad?, esa mujer va a cantar hermoso, cuando esa mujer aprenda a cantar de dolor, uff, ojalá algún día pueda yo producir algo con ella, sería fenomenal”.

Desde el emblemático Arco del triunfo, Pepe Aguilar compartió su viaje familiar (Foto: Instagram)

Por otra parte, tras el video que Ángela compartió, donde dijo sentirse violentada en su intimidad al darse a conocer las fotografías que evidencian su romance con el compositor originario de Culiacán, la familia Aguilar se traslado a París, donde permanecerán unos días disfrutando de sus vacaciones y además, buscando las conexiones de negocios para poder presentar el espectáculo Jaripeo sin fronteras en la ciudad europea.

Además, Pepe Aguilar se refirió veladamente al tema que involucra a su hija con Gussy y en una transmisión en vivo dijo que el público y los medios están enfocados en “puras tarugadas”, pero que no diría nada ante los “9,000 chismosos” que se conectaron al live de Instagram del hijo de Flor Silvestre y Antonio Aguilar.

