La insólita foto del reencuentro de OV7 tras polémicas y escándalos: “Empezando un nuevo capítulo”

OV7 es una de las bandas pop mexicanas más importantes en la historia del género y la cultura popular. En el 2020 se iba a realizar su gira de celebración por los treinta años de trayectoria, donde incluso en esta ocasión sí contarán con la presencia de Kalimba, a diferencia de su disco Primera Fila donde no consiguieron tenerlo, pero tiempo después los escándalos y problemas pusieron en duda todo.

Ahora no solo se ha confirmado que el proyecto continúa, pese a todo pronóstico, e incluso una de sus integrantes le compartió a todos los fans, a través de su cuenta oficial de Instagram, que ya se encuentran realizando ensayos previos al primer show, que será en el mes de septiembre en Monterrey, con una fotografía que podría ser la gran señal de paz entre cada uno de los integrantes, aunque nuevamente la ausencia de Kalimba también ha generado especulaciones, pero los proyectos teatrales como “José: el soñador” podrían ser el real motivo.

Al pie de su publicación, la cantante escribió unas emocionantes palabras con las que describió cómo se siente al poder retomar la historia del grupo al lado de todos sus compañeros. “Empezando un nuevo capítulo, donde ustedes y nosotros seguiremos escribiendo la historia de OV7. Por lo pronto, nosotros vamos a ensayar como locos para que ustedes reciban lo mejor de cada uno de nosotros”, compartió con gran alegría, donde ya ha recibido casi 30 mil likes.

Por su lado, Mariana Ochoa retomó la publicación de su compañera de grupo en su perfil de Instagram, y de lo más emocionada escribió: “¡Aquí vamos de nuevo! Feliz de arrancar esta gira tan importante de 30 años de carrera para conectar con todos ustedes que nos han visto crecer. La música nos une... ¿Qué canciones no pueden faltar en la gira? A crear nuevas memorias que permanecerán en mi corazón para siempre...”, agregó la intérprete de lo más emocionada. Por su parte, M´balia expresó al compartir las fotografías en su perfil: “Hemos cambiado tanto… ¡Pero seguimos siendo los mismos!”.

Los fan de Lidia Ávila, Ari Borovoy, Erika Zaba, Oscar Schwebel, M’bailia Marichal, Mariana Ochoa y Kalimba han reaccionado en redes sociales por la esperada gira, la popular foto de paz y que las cosas entre sus integrantes quedarán a segundo plano para poder cumplir el sueño de toda una generación que creció con sus canciones como Tenemos Un Secreto, Te Quiero Tanto, tanto, tanto y Vuela Más Alto.

“Al fin tenemos gira de los OV7 después de que reclamamos el dinero de los boletos ja,ja,ja”. “Aunque faltó nuestro querido Kalimba, me gusta que ya sea paz y amor todo porque de verdad esa pelea se vio como si no les importamos y solo nuestro dinero fuera importante”. “Erika es de las que más ha tratado de mantener todo en paz y que para nosotros los fans las cosas no se vean tan feas como ha pasado”. “Al fin todos juntos y sonrientes después de tremendo escándalo del que dudó que algún día se puedan recuperar a pesar de su gira y la celebración de los 30 años”, expresaron.

¿Qué pasó con OV7?

Hasta el momento, se desconocen las verdaderas razones por las que estuvo a punto de separarse y cancelar definitivamente la gira que actualmente se encuentra en desarrollo. Sin embargo, en una charla que Erika Zaba sostuvo con el programa Miembros Al Aire en febrero de este año, donde fue muy cautelosa a la hora de hablar de esta dura etapa de la agrupación, pues aunque no entró en detalles, admitió que los conflictos que se vivieron al interior de OV7 fueron varios y que incluso llegó un momento en el que la situación parecía insostenible.

