OV7 confirmó que hay “diferencias” entre sus integrantes

OV7 ha enfrentado desde hace unos meses diversas polémicas sobre su distanciamiento, aunque solo algunos de sus integrantes han hablado del tema, en una entrevista realizada por Javier Pozas, uno de los “bandos” que no habían declarado al respecto, finalmente decidió dar su versión.

De acuerdo a las declaraciones del grupo, de los siete integrantes se formaron dos grupos: Lidia Ávila, Mariana Ochoa y Óscar Schwebel; y por otro lado, Ari Borovoy, Erika Zaba, Kalimba y M’Balia Marichal. En la serie de preguntas y respuestas Borovoy aclaró que no están divididos y que no están negando su asistencia en la gira.

En la serie de preguntas participaron Ari, Erika, M’Balia y Kalimba para explicar por qué no hay fechas confirmadas para sus próximos eventos; e insistieron en que el tour no está cancelado.

“Más que dos bandos, son diferentes maneras de pensar que surgieron en la pandemia. Y estamos aquí los cuatro que de una manera, quizá no intencional, fuimos señalados como los que no estábamos queriendo participar en una gira, cuando no es así. Hablando directo, nosotros estamos puestos para la gira. Ahora que vemos que Lidia está puesta, pues está increíble, ya somos cinco″, detalló Ari.

Los entrevistados confirmaron que ellos fueron los que no firmaron la prórroga con OCESA frente la incertidumbre de las fechas. M’Balia también declaró que sus diferencias no formaron “bandos”. “No es que una parte esté enemistada con la otra o que haya realmente un conflicto, hay una diferencia de opiniones, siendo siete es muy difícil que pensemos de la misma manera y normalmente hay una mayoría. En este caso, las 4 personas que estamos aquí no quisimos dar una nueva fecha para el público y eso es lo que hace la diferencia en la prórroga”, añadió.

También reveló cuál fue la razón por la que decidieron no firmar. “Para nosotros, no era buena idea dar a la gente una nueva fecha que estuviera en posibilidad de ser cancelada. En la cuarentena se especuló sobre el tiempo que podríamos salir, pero estamos aquí porque no ha ocurrido” confesó M’Balia.

Los cuatro integrantes aseguraron que a pesar de que no firmaron el contrato, sí piensan unirse con sus compañeros y volver a OV7. “OCESA sabe que estamos puestos. Hablamos con ellos hace 2 semanas, ellos saben que en cuanto se levantara la pandemia, al día siguiente empezábamos a ensayar 3 meses y de ahí estamos listos que habrá un concierto”, explicó Kalimba.

Erika dejó claro que piensan arreglar sus diferencias antes de subir a los escenarios. “Tenemos que hablar entre nosotros 7 para poder arreglar y subirnos al escenario bien, porque esa gira yo creo que va a durar como año y medio y no pensamos estar mal ni ser hipócritas, eso es imposible, claro que se nota”.

En la misma entrevista Ari confirmó que no ha dado su autorización para que aparezca en la serie de OV7. “Me estaban empezando a decir que se tenía que oscurecer mi historia, y mi vida no tenía por qué ser así, entonces lo que yo pedí fue que cuando tuvieran ese guión de alguien que estuviera escribiendo mi vida, porque a mí no me han preguntado absolutamente nada [...] Voy a firmar en el momento en que revise de qué va mi vida, si se dice la verdad, con muchísimo gusto tienen mi firma, no busco nada ni menos que los demás, ni un centavo más, únicamente busco que se diga la verdad. Yo soy esa persona y creo que es justo que si quieren oscurecer o hacerlo con más ficción, con mucho gusto yo estoy”.

