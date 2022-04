Gabriel Soto defendió Ángela Aguilar tras polémica: “Utilizar fotos sin tu consentimiento es un delito”

El actor defendió a la cantante (Fotos: Instagram/@gabrielsoto/@angela_aguilar)

Gabriel Soto se unió a la lista de famosos que han opinado sobre la reciente polémica en la que Ángela Aguilar lamentablemente se ha envuelto, tras la filtración de unas fotos que confirmaron una relación sentimental con Gussy Lau y, aunque podría no existir mucha conexión, el video íntimo del galán de telenovelas también mostrado en redes sociales, ha provocado que sus palabras sean de gran ayuda para la cantante en este momento.

Como a la mayoría de los famosos, el actor fue cuestionado en un aeropuerto, momentos previos a encontrarse con su novia Irina Baeva, sobre la reciente problemática en el espectáculo mexicano a lo que a pesar de haber mencionado que no estaba muy bien entrado, no dudó en dejarle de manera pública unas palabras de aliento y apoyo a la joven cantante, pues se identificó con la situación que vivió meses atrás.

“No me gusta opinar de situaciones ajenas. La verdad es que no estoy muy enterado de lo que pasó, algo vi en redes. Ángela merece todo mi respeto y yo la quiero mucho. Es una chica talentosísima, creo que va a ser la próxima súper estrella de la música mexicana, a su papá lo adoro, lo quiero muchísimo, es un gran amigo mío “, empezó a contar el actor en su reciente encuentro con la prensa.

Aunque no olvidó que a muchas personas no famosas ese tipo de situaciones también les ocurren y con mayor frecuencia, el actor de melodramas como La Fuerza del Destino, Un Refugio Para El Amor y Mi Marido Tiene Más Familia agregó que nadie debe violentar la privacidad de ninguna persona así como le recordó que ya existen leyes que protegen los derechos de las mujeres en cuanto a material no autorizado para su publicación se trata, como la famosa Ley Olimpia en México.

“A todas las personas que les pasa eso por eso alcen la voz, porque finalmente eso es un delito, el utilizar imágenes o utilizar fotos, compartirlas en redes sociales o cualquier medio de comunicación sin tu consentimiento, eso es la Ley Olimpia y eso pues está penado con cárcel”, agregó el también cantante.

Sobre la situación en la que se le recordó que en su momento posiblemente él también pudo sentirse violentado, lastimado y humillado agregó: “Somos seres humanos también y sentimos y pues obviamente pues nos afecta y pues no vi exactamente lo que Ángela dijo, vi que subió algo, pero al final si está afectada es porque obviamente le dolió y no se vale”, expresó.

En el mismo encuentro con los medios de comunicación mexicanos, Gabriel Soto recordó aquel video que empañó su carrera artística y que hasta la fecha no ha tenido un culpable físico.

“Yo por eso alcé la voz, finalmente es un delito, el utilizar imágenes, fotos y compartirlas en redes sociales o medios de comunicación sin tu consentimiento. Es la Ley Olimpia y eso está penado con cárcel, somos seres humanos que sentimos y nos afecta”, declaró.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Ángela?

La cantante aseguró sentirse violentada por la invasión a su privacidad a través de su cuenta oficial de Instagram:

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma...Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran... Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, denunció en un clip.

Sobre las imágenes difundidas, Ángela dijo haber confiado en una persona que la hizo sentir defraudada, ya que las imágenes que circulan no únicamente la afectan en su vida privada sino también en el rubro laboral.

