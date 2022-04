Integrantes de Jeans lanzarán su propio programa de entrevistas llamado “A.M.O.”

Angie Taddei, Melisa López y Olivia Peralta, participan en esta nueva producción original de E! Entertainment en un espacio de conversación íntimo para las mujeres de hoy. E! Entertainment y Telemundo

La lista de artistas que se han sumado a tener su propio programa de entrevistas sigue creciendo, pues tras el éxito que algunos shows han obtenido en televisión abierta y de señal restringida, plataformas de streaming e incluso en redes como YouTube, ahora algunas de las integrantes de JNS (anteriormente llamadas y conocidas como Jeans) han anunciado su propia versión e incluso adelantaron el nombre, su próxima fecha de estreno y algunos detalles de lo que sus fans podrán ver.

Sin la presencia de Karla Díaz, ya que ella se encuentra haciendo algo similar con Pinky Promise en YouTube- que incluso ya cuenta con más de 3 exitosas temporadas- sus hermanas de profesión se integran a una importante cadena de televisión con un talk show, que consiste en que es un contenido de entrevistas de televisión centrado en escuchar la opinión de uno o varios invitados, a veces en formato de debate, que llegará a E! Entertainment el próximo 21 de abril a las 22:00 horas .

El programa se transmitirá en E! Entertainment (Fotos: cortesía)

“E! Entertainment anuncia el estreno de su nueva producción original A.M.O., un nuevo talk show protagonizado por tres grandes amigas de la vida real: la conductora nacida en Argentina, Angie Taddei (Cámbiame el Look, Jeans), la cantante Melissa López (Jeans) y la conductora Olivia Peralta (La Voz Kids), quienes invitan a la audiencia a disfrutar de conversaciones íntimas donde abordarán diversos tópicos de interés para la mujer moderna, sin censura y entre tres grandes amigas”, se puede leer en el comunicado oficial del programa.

Esta nueva producción que promete ser una de las favoritas del público mexicano y latino, ha sido presentado como una importante muestra de apoyo y compromiso social de la televisión y Telemundo, por generar contenidos liderados por mujeres que demuestren el empoderamiento femenino y así lograr una equidad de género en sus programas sin importar la categoría o incluso el historial de sus talentos participantes.

Karla Díaz no participará (IG: grupojns)

“Esta producción es parte de la iniciativa que agrupa los esfuerzos por promover la diversidad, equidad e inclusión de NBCUniversal International Networks en la región, bajo el objetivo de potenciar el empoderamiento femenino y enaltecer la voz de las mujeres independientemente de su raza, edad, identidad de género y patrones de belleza”, agregó el anunció.

Sobre el próximo estreno de A.M.O. Angie Taddei, quien en el 2017 también condujo las dos temporadas del programa Cámbiame el look de E! Entertainment Television, versión latinoamericana del programa estadounidense How do I look, mencionó que será como una charla entre amigas íntimas por lo que las nuevas audiencias juveniles de mujeres, comunidad LGBT + e incluso hombres sin prejuicios podrán disfrutar de una manera muy amena debido a la naturalidad con la que se presentarán.

El programa se estrenará próximamente (Foto: E! Entertainment y Telemundo)

“̈Es un honor para nosotras junto a E! Entertainment invitar a la audiencia de América Latina a disfrutar de este nuevo show que será una charla íntima entre amigas para poder abordar y debatir todo lo que hoy nos preocupa e interesa como mujeres modernas ̈, expresó la intérprete de canciones muy populares en la cultura pop como Me Haces Tanto Bien, Aún Sin Ti y Entre Azul y Buenas Noches.

Sobre el nuevo gran proyecto de las mexicanas, la televisora también compartió su perspectiva de lo que va a pasar con su nueva apuesta que en su primer temporada contará con 12 episodios:

La apuesta tendrá 12 capítulos (Foto: E! Entertainment y Telemundo)

“Con una química única entre ellas, las conductoras están listas para hacer reír y reflexionar a toda América Latina junto a grandes invitados especiales y expertos llenos de recomendaciones con el único objetivo de contagiar todo ese espíritu y energía femeninos en 12 episodios”.

