Así respondió Ángela Aguilar a quienes la llamaron “maleducada” por no agradecer a un adulto mayor

La cantante sigue envuelta en diversas polémicas. (Foto: Instagram/@angela_aguilar_)

Luego de permanecer en el ojo del huracán durante varios días por la filtración de diversas fotografías con su pareja Gussy Lau, la famosa cantante mexicana-estadounidense Ángela Aguilar apareció nuevamente frente a las cámaras, en donde dio su versión de los hechos en cuanto a otra de sus más recientes polémicas.

Pues el pasado mes de marzo internautas arremetieron en contra de la menor de la Dinastía Aguilar por un video en donde supuestamente ignoró a una persona de la tercera edad que le abrió la puerta. Ante esta situación, diversos usuarios externaron su opinión con varios comentarios negativos hacia la famosa.

“Se dice gracias cuando alguien abre la puerta y si es una persona mayor con más razón, lástima que eso no lo aprenden en la escuela”, “Ojalá conocieras la palabra gracias”, “se siente la octava maravilla del mundo”, “el dinero no da educación”, “que esperan, si el papá es igual”, “ellos van a decir: ‘no lo vimos, íbamos con prisa y así, pero es muy notable que educación no tienen”, escribieron.

Fue entonces que la artista comentó para una entrevista a un canal de YouTube denominado Cheleando con las estrellas su versión de la situación ya antes mencionada.

La cantante fue atacada por no agradecer a una persona de la tercera edad. (@angela_aguilar_ / Tik tok: maguivelasquez0)

Ángela informó que la persona aparecida en el video es un conocido de la infancia e incluso empleado de la familia puesto que es el chofer de los Aguilar.

“¿Quieres saber quién es ese viejito? Yo conozco a ese viejito desde los dos años de edad, se llama Tito, el ha sido el chofer de la familia Aguilar toda la vida”, expresó.

O sea, Tito me llevaba al doctor, a la escuela, al aeropuerto, a los shows, a mis clases de canto, o sea, Tito es como mi familia más cercana. El perro me estaba jalando y yo tenía los tacones de este tamaño (señaló la dimensión del tamaño con sus manos) (...) Yo sé cómo se vio, pero nada que ver.

De tal forma que confirmó que fue un acto que se sacó de contexto y asumió que es una enseñanza para ella en su vida: “Aprendí también que no hagas cosas buenas que parecen malas, o sea, yo de verdad le tengo un millón de precisiones a ese señor porque me ha cuidado toda la vida y gracias a él llego sana y salva a mi casa cada noche y gracias a él, de verdad, me ha ayudado en muchísimas cosas”, añadió la joven cantante.

La joven confirmó que estos altercados han traído diversas lecciones a su vida. (Foto: Instagram)

Además, aclaró el tema que vivió en uno de los palenques de su gira, en donde sufrió un pequeño incidente, ya que su falda se le cayó al ir subiendo al escenario.

“Mi ingeniero de monitores me pisó la falda cuando yo estaba subiendo a la tarima, al pisarme la falda se desprendió la falda y traía jeans abajo”, por lo que aseguró que solo se trató de un accidente, no obstante, aludió a que los medios solo hablaron de lo malo y no que ese día fue su primer palenque en León Guanajuato.

Finalmente, luego de ser cuestionada sobre su carrera profesional Ángela compartió sobre su visión de ella misma a futuro, pues destacó que le gustaría llevar su música por diversos países.

En la gira denominada "Mexicana Enamorada", la solista sufrió un percance al iniciar con su tema en uno de sus conciertos, pues subió al escenario sin falda.

“Yo creo que me gustaría tener una gira por Europa, con jaripeo. Yo creo que la gente del mundo debería de conocer un más de lo bonito de México, yo creo que a veces hay una mala interpretación de lo que es México, yo creo que jaripeo es más allá que nosotros como artistas y no es cómo los caballos, la banda, la charrería, los toros, o sea, todo eso es mucho más grande”, confesó.

SEGUIR LEYENDO: