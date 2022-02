Cuál es el peculiar ritual que realiza Ángela Aguilar antes de salir al escenario

Ángela Aguilar lució este atuendo rojo (Foto: Instagram/@premiodelaradio)

Ángela Aguilar es una de las promesas juveniles más importantes que la música mexicana tiene actualmente, pues no sólo proviene de una dinastía conformada por grandes cantantes, sino que su talento ha deslumbrado a todo el país.

Tal fue el caso de su más reciente presentación en los Premios lo Nuestro 2022, donde, con un impecable vestido al estilo de quinceañera interpretó de forma magistral La Malagueña.

Así, en esta ocasión, la joven intérprete habló en entrevista con Pati Chapoy y le confesó algunos de los secretos que la ayudan a sobrellevar la vida de artista que se ha comenzado a forjar.

“(Subir al escenario),creo que es lo único que sé hacer en la vida y lo digo en el mejor sentido del mundo, no en el de: ‘como es lo único, es lo que voy a hacer’, no. Siento que socializar, entrevistas, ira comer, salir, no sé, yo no sé a hacer esas cosas, pero yo me subo a un escenario y me siento en casa”, contó para Ventaneando.

Ángela Aguilar contó un poco sobre su vida (Foto: YT Angela Aguilar oficial)

En este sentido, la cantante de regional mexicano expresó que tiene toda una rutina para antes de subir al escenario.

De verdad me arreglo, el maquillaje es muy importante para mí porque siento mi capa de Superman cuando me pongo mis vestidos típicos y me pongo mi maquillaje.

Ángela Aguilar ahondó en que, además, antes de iniciar sus presentaciones se pone a calentar su voz y vocalizar de forma adecuada para conseguir llegar a las notas que requieren sus canciones.

“Pero a parte de eso tengo un punto, unos diez minutos antes de salir a cantar, donde nadie me puede tocar y estoy yo sola en una esquina, casi casi castigada, concentrada, pensando, proyectando lo que quiero y ya después salgo a cantar”, reveló.

La cantante se ha consolidado como una de las mayores promesas para el regional mexicano (Foto: YT Angela Aguilar oficial)

Respecto a su próximo concierto como solista en la Arena Ciudad de México, Ángela destacó que se sentía sorprendida y aunque había algunas sorpresas, esta oportunidad le abrió los ojos y le dejó entender que los sueños se pueden hacer realidad.

Y es que, recientemente, Ángela Aguilar protagonizó uno de los momentos más emotivos en los Premios Lo Nuestro debido a las palabras que lanzó tras galardonarse como Artista revelación femenina.

Luego de que medios de comunicación y fans de la joven en constantes ocasiones han señalado que existe una supuesta rivalidad entre la hija de Pepe Aguilar y su prima, Majo Aguilar, la intérprete de Ahí donde me ven destacó la importancia de las mujeres dentro del género regional mexicano.

“Quiero dedicarle esto a todas las mujeres, porque el género regional mexicano es un género que necesita traer a más mujeres y estoy muy contenta de poder representar a la nueva generación de mexicanos y espero que todas las niñas que nos están viendo en casa se animen porque las mujeres fuertes sí podemos”, declaró Ángela Aguilar al recibir el premio Artista revelación femenina, mismo al que contendía su prima Majo.

Por otra parte, durante la premiación , la joven cantante unió talento con Christian Nodal, Camilo, David Bisbal y Grupo Firme para rendirle homenaje a Vicente Fernández, quien falleció a finales del año pasado.

