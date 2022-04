Ángela Aguilar y Gussy Lau: qué podría pasar con su romance tras la polémica

La pareja fue juzgada por diversos sectores (Foto: Instagram@gussylauv)

Hace unos días se filtraron las fotografías de Ángela Aguilar y Gussy Lau besándose de forma cariñosa, casi de inmediato, las imágenes se viralizaron, provocando que el noviazgo se juzgara y analizara en todas las redes sociales.

En medio del escándalo por la diferencia de 15 años de edad entre ambos y la importancia de la privacidad, el compositor de regional mexicano confirmó la relación amorosa con la cantante y ella, a su vez, publicó un video donde se dijo sumamente vulnerada por la difusión de las fotografías.

De esta manera, se abrieron muchas posibilidades y señales sobre lo que podría ocurrir con la pareja, algunas fueron especuladas desde los comentarios en redes sociales o por personalidades del espectáculo y otras se dejaron entrever en la grabación de Ángela Aguilar donde se dijo “violada de la posibilidad de elegir qué hacer con su privacidad”.

Esta fue la fotografía que desató todo (Foto: Twitter)

Ángela terminaría su relación para “proteger” su linaje

En su video, Ángela Aguilar lanzó una serie de frases contundentes, cabe señalar que dejó en claro que no había tomado una desición, pero la forma en que expresó su postura respecto a las fotos despertó algunas sospechas sobre la persona que filtró inicialmente las imágenes.

Ángela Aguilar estaba lastimada e indignada por esta vulneración de privacidad (Foto: Instagram/angela_aguilar_)

“Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran... Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad” fue la frase que hizo pensar a muchas personas en que habría sido el mismo Gussy quien difundió las fotos, versión con la que coincidió Paty Chapoy.

Por otra parte, Ángela Aguilar dijo que sentía que estaba traicionando al linaje familiar por haberse involucrado en una polémica y necesitaba enfocarse profesionalmente para salir de esa situación. “Seguro lo va a cortar”, comentó uno de sus seguidores.

Concretamente, la cantante hija de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez-Alcalá mencionó que volvería a sus orígenes para dejar en claro que sigue siendo la niña que interpreta canciones:

Ángela Aguilar dijo sentirse vulnerada en su privacidad al ser objeto de la filtración de unas fotografías Video: Instagram/@angela_aguilar_

“Voy a volver a lo origen, a ser acurrucada por mi familia, por mis papás (...) mi abuela (Flor Silvestre), mi linaje no merece esto”, mencionó en su video de Instagram.

También dejó en claro que prefería acercarse más al canto que a seguir dedicando tiempo a esta polémica: “Con mi música hablo, tengo que enfocarme (...) me duele el corazón pero sé quien soy”, explicó.

Aunque no especificó si se refería a pedirle distancia a Gussy dentro de la relación, la cantante de 18 años mencionó que se dedicaría una temporada para pensar. “No he tomado ninguna desición, voy a tomarme un tiempo para reevaluar”, explicó, por lo que existe la posibilidad de que suspenda temporalmente el noviazgo.

La familia de ambos buscaría devolverle privacidad a Ángela y a Gussy como pareja

Ángela y Gussy querían mantener privada su relación (Foto: Instagram/ @angela_aguilar /@Gussylau)

En su breve declaración, Gussy aseguró que la familia de Ángela Aguilar estaba de acuerdo en que tuviera una relación con ella. “Pepe está de acuerdo, Aneliz también lo sabe, ya la conocen mis papás, ya todos se conocen.”, mencionó.

Esa frase podría denotar que los padres de la cantante se enfocarán en respetar la desición que tome su hija, otro factor podría haber sido demostrado por el mismo Pepe Aguilar.

El cantante hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y soltó una respuesta contundente a la polémica: “Andan con muchas tarugadas ahorita los medios de comunicación y la gente”, externó el artista.

Pepe Aguilar se negó a tomar partido sobre la relación de su hija (Foto: pepeaguilar_oficial)

De esta forma, rompió la expectativa que tenía su público sobre una posible reacción a la relación de Gussy y Ángela. Pepe Aguilar mencionó más adelante que muchos “chismosos” entraron a ver su en vivo al principio porque seguramente creyeron que diría más cosas al respecto, pero apuntó que no sería así.

Gussy y Ángela Aguilar mantendrían pública su relación

El primero en confirmar el noviazgo fue el productor de canciones que la misma familia Aguilar ha cantado:

El actor explicó que las fotos se filtraron por culpa de un amigo

“Empezaron a salir muchas cosas, difamaciones, estupideces desde que andamos juntos [...] empezamos a salir hace un par de semanas, Pepe está de acuerdo, Aneliz también lo sabe, ya la conocen mis papás, ya todos se conocen. Todo era privado hasta esto, hasta que un pinc*e screenshot que un amigo mío tomó”, comentó Gussy Lau.

De forma que aún existe la posibilidad de que la pareja mantenga a flore su romance pero aprendan a aceptar que ya no es un asunto privado.

SEGUIR LEYENDO: