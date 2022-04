La contundente reacción de Pepe Aguilar a polémica de Ángela y Gussy Lau: “Muchas tarugadas”

El cantante y su hija siempre aparecen muy unidos (Foto: Instagram @pepeaguilar_oficial)

La dinastía Aguilar se encuentra en un momento complicado, después de que se filtraran unas imágenes sobre la relación romántica entre Ángela Aguilar y Gussy Lau, algo que la cantante de regional mexicano aún quería mantener en privado.

La polémica ascendió a tal punto que Ángela tuvo que realizar un video donde se mostró sumamente apenada y abatida por la situación en la que se encontraba e, incluso, señaló que su privacidad fue violentada al darse a conocer toda la información sobre su enamorado.

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma...Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran...Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, denunció en un clip.

Ante esto, algo que tenía expectantes a los fans de la cantante de éxitos como Dime como quieres o Fruta prohibida era la reacción que tendría Pepe Aguilar, padre de la joven al suscitarse toda esta controversia.

Pepe hizo un en vivo donde señaló que estaba viajando con su familia (Foto: pepeaguilar_oficial)

Y es que todo escaló desde la transmisión en vivo en la que participó Gussy Lau hace unos días y donde confirmó su relación con Ángela Aguilar. El hombre de 33 años apuntó que esto no era un secreto en la familia, ya que contaban con la bendición del cantante de Me estoy acostumbrando a ti.

“Empezaron a salir muchas cosas, difamaciones, estupideces desde que andamos juntos [...] empezamos a salir hace un par de semanas, Pepe está de acuerdo, Aneliz también lo sabe, ya la conocen mis papás, ya todos se conocen. Todo era privado hasta esto, hasta que un pinc*e screenshot que un amigo mío tomó”, comentó Gussy Lau hace un par de días.

Es dentro de este contexto que en un reciente video en Instagram, Pepe Aguilar rompió el silencio de una vez por todas y mencionó de forma tajante cuál era su postura.

“Andan con muchas tarugadas ahorita los medios de comunicación y la gente”, externó el artista.

Pepe Aguilar dijo que no quería opinar sobre todo lo que está sucediendo actualmente (Foto: @angela_aguilar @Gussylau)

Pepe Aguilar mencionó más adelante que muchos “chismosos” entraron a ver su en vivo al principio porque seguramente creyeron que diría más cosas al respecto, pero apuntó que no sería así.

El intérprete aprovechó el momento para dejar entrever que, contrario a lo que se ha especulado, la familia se encuentra más unida que nunca.

En este sentido, el video compartido por el intérprete de Prometiste mostró que estaba en un lujoso avión y que se dirigía junto a sus seres queridos a París.

“¿A dónde irá este charro? (...) ahorita tenemos este viaje a Francia y en Julio tenemos otro a España (...) vamos a París toda la familia con mucho gusto, ya estaré platicando por allá”, anunció.

Los Aguilar siempre han mostrado que son muy unidos (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

Cabe recordar que esta no es la primera aparición pública que hace la familia después del escándalo, ya que después de que Ángela reaccionara a la filtración de las fotografías, sus hermanos y el mismo Pepe Aguilar se reunieron para celebrar el cumpleaños de Aneliz.

Ángela tampoco tardó en felicitar a su hermana y compartió una serie de Instastories donde se le puede observar en diversos momentos que ha compartido con su hermana: desde una ida al gimnasio hasta las dos en una fiesta.

En los clips mostrados desde la cuenta de Leonardo Aguilar, se puede observar a Aneliz sentada en una mesa, mientras Pepe Aguilar esta a su lado y toda la familia canta Las mañanitas y la celebrada se muestra apenada por el momento.

