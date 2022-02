Daniela Luján no quiere convertirse en madre: “No me siento capaz”

La actriz tiene 33 años de edad (Foto: Instagram de Daniela Luján)

Daniela Luján se sinceró como en muy pocas ocasiones e impactó a sus seguidores tras revelar parte de su vida personal como nunca antes. La actriz confesó que no le gustaría ser madre nunca ya que no considera que sea una persona capaz de atender a otro ser humano de tiempo completo, así como sus planes profesionales tienen una dirección diferente donde la maternidad no es compartible en lo absoluto.

Durante la emisión del matutino Venga La Alegría Fin De Semana, la actriz dejó en claro cuáles son sus planes personales a corto y largo plazo, y a pesar de que ser mamá es un sueño para muchas mujeres, para ella no es algo importante, aún cuando su actual pareja ya tiene una hija y con ellos ha formado una buena relación familiar, donde el rol de madre no forma parte de los acuerdos que tienen.

“Sigo como muy clara con eso, yo no quiero tener hijos. Mi pareja tiene una hija, pero no quiero esta responsabilidad ni este compromiso, no me siento capaz, tampoco tengo este reloj biológico, ni tampoco tengo este instinto maternal que de pronto nos surge”, expresó la artista de 33 años de edad.

Daniela Luján se dio a conocer cuando reemplazó a Belinda en una telenovela infantil (Foto: captura de pantalla Instagram/@lalujans)

La protagonista de melodramas como El Diario de Daniela, Cómplices Al Rescate o Una Familia de Diez aseguró que no le importan los estándares sociales que se les adjudican a las mujeres para ser consideradas como personas realizadas, ya que la maternidad para ella no es sinónimo de triunfo y mucho menos haría algo por presión familiar o social, como embarazarse para que su nueva familia sea tomada con seriedad, como ella quiere.

“Creo que esto viene de una creencia de que ‘pues eres mujer y eso te completaría’, entonces desde esta creencia se vuelve todo como un ‘porqué’”, mencionó de manera contundente ante los cuestionamiento del matutino por englobar su ideología de lo que significa “ser mujer” o las cosas que una persona debe hacer o poseer para que su realización personal y profesional sean aplicadas por los demás.

La actriz es originaria de la Ciudad de México (Foto: Instagram de Daniela Luján)

A la actriz no le preocupa lo que las demás personas puedan decir sobre ella y por ese motivo no le afecta que le mencionen que si no es madre no tendrá quién la cuide en algún momento de su vida cuando ya no sea capaz de hacer las cosas de manera independiente: “‘No te vas a hacer cargo de la vida’, ‘no te vas a sentir sola’, ‘¿quién te va a cuidar?”, expresó entre risas ya que señaló que esos cuestionamientos son absurdos para ella.

Daniela Luján aseguró que cuando empezó a darse cuenta que ya cumpliría 30 años, comenzó a cuestionarse sobre qué proporciones tenía su cuerpo y eso no le permitía sentirse cómoda de manera personal, ya que en el medio del espectáculo la imagen física es una de los factores principales para poder obtener cierto tipo de proyectos e incluso poderse desarrollar socialmente con compañeros actores.

Daniela Lujan también es cantante (Foto: Instagram/@lalujans)

A pesar de la mala racha, a más de 3 años, ya considera que ha aprendido a amarse como es, aún de lo que ella ya ha identificado previamente como sus defectos y virtudes o fortalezas, que si bien en algunas ocasiones no le favorecen como quiera, en muchas más son de gran ayuda para poder continuar en la profesión de la manera en que lo hace.

“Es porque ya iba a cumplir mis 30, yo sentía que no soy voluptuosa como debería ser una mujer de 30 años, ¿me explico? Entonces me empezó a dar un conflicto, pero luego ya aprendí a amar mi cuerpo “, mencionó. La actriz también reveló de qué manera pensaba cuando era adolescente sobre las cirugías estéticas, al grado de que en algún momento tomó la decisión de sí someterse a una, pero no lo volvería a hacer.

