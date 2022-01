La playera con mensaje LGBT+ por la que vetaron a Christian Chávez en los Premios Lo Nuestro

Vetaron A Christian Chávez De Premios Lo Nuestro Por Camisa Lgbt Video: Instagram/@christianchavezreal

Christian Chávez se ha convertido en uno de los cantantes mexicanos que más ha protestado por la comunidad LGBT+ en México. Con la reciente nominación de RBD en Premios Lo Nuestro a la categoría “Canción Pop del Año” por el sencillo Siempre He Estado Aquí, el actor aprovechó sus redes sociales para contar cuando lo vetaron de dicha premiación por usar una playera con mensaje a favor del matrimonio gay.

El carismático actor de Rebelde (2004) narró que todo sucedió en el año 2009 cuando la exitosa agrupación pop tenía muy poco tiempo de haber terminado. Aún con el auge que su música proyectaba a nivel mundial él y su compañero Christopher Uckermann fueron invitados para presentar y entregar un premio:

“Qué onda mi gente, ustedes no están para saberlo pero yo sí para contarlo ja,ja,ja pero justamente esta playera que acaba de postear este fan me trajo muchos recuerdos porque esta playera hablaba sobre la proposición 8 -Repeal Prop 8 Now- que trataba contra la legalización del matrimonio gay en California (Estados Unidos)”, inició contando el actor.

La camisa tenía el mensaje "Legalize Gay" a favor del matrimonio igualitario (Foto Especial: Instagram/@oopsfabian)

El intérprete de éxitos como ¿En Dónde Estás?, Tu Amor o Libertad expresó que al pensar que después de RBD podría tener cierto tipo de libertades con su vestimenta e ideología nada de eso fue cierto. Por este motivo presento la polémica playera sin permiso de Univision y Televisa:

“En ese entonces yo acaba de salir de RBD y decidí usarla sin permiso de la gente que organizaba el evento de los Premios Lo Nuestro y decidí quitarme el saco en el momento en que presente el premio junto a Christopher y eso me costó que me vetaran de los premios durante mucho tiempo”, agregó.

Al cantante esta situación le pareció muy irónica debido a que años después volvió a ser nominado en dichos premios cuando en ese momento fue regañado bajo el argumento de que era un show familiar: “Hoy estamos nominados nuevamente, que gran historia ¿no?”, finalizó.

Christian debutó como solistas en el año 2010 con el álbum "Almas Transparentes" (Foto:christianchavezreal/Instagram)

Esta no es la primera vez que el actor narra alguna injusticia que diversas televisoras le llegaron a hacer en su pasado por su preferencia sexual. Christian Chávez se convirtió en 2007 en uno de los primeros actores mexicanos en salir públicamente “del clóset” y por ello tuvo que pagar un precio realmente injusto.

En 2019 el actor y cantante mexicano durante una entrevista con la periodista Adela Micha

, como varias veces ya lo ha hecho, sobre esa difícil etapa de su vida durante RBD y cómo Televisa vetó su carrera como actor tras obligadamente decir que era un hombre homosexual, ya que una revista de espectáculos chantajeó a Pedro Damián y la empresa para que la noticia saliera:

“En la empresa me dijeron ‘se acabó tu carrera como actor aquí’. Hace 12 años me dijeron ‘un personaje protagónico aquí ya no se te puede dar porque la gente no te va a creer porque la gente no quiere esto, porque las marcas no quieren esto, porque las marcas no quieren verse involucradas en esto’”, contó.

Chávez nació el 7 de agosto de 1983 EFE /T6H Entertainment

Desafortunadamente no fue la única puerta que se le cerró. Christian, que decidió enfocarse en la música tras no poder seguir desarrollando su carrera como actor, también sufrió el veto de las estaciones de radio, que se negaban a poner sus canciones.

“Varios directores de radio en México, al propio Emi -compañía discográfica de RBD- que ahorita ya no existe, le dijeron ‘no apoyamos música homosexual’ aún pagando. La libertad tiene un precio siempre, en cualquier lado, pero creo que es un precio que vale le pena pagar porque eso no lo compras con nada ”, reveló años después Chávez.

SEGUIR LEYENDO: