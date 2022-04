Maite Perroni dedicó un romántico mensaje a Andrés Tovar tras importante anuncio

Andrés Tovar vivirá un importante cambio en su carrera (Fotos: instagram / @atovarp)

Recientemente, Andrés Tovar se despidió de Imagen Televisión para dar paso a nuevos proyectos en su trayectoria, el productor agradeció en su publicación de Instagram a todos sus colegas en dicha televisora y recibió múltiples mensajes de cariño por parte de sus seres queridos. “Infinitas gracias a Dios, a Imagen Televisión por permitirme crear y producir cerca de 6,000 horas en vivo”, escribió.

Entre esos mensajes, destacó el de Maite Perroni, su actual pareja, la actriz de RBD dedicó un largo y sentido comentario en el que expresó admiración, amor y profundo orgullo por Andrés Tovar.

“¡¡¡Te admiro tanto @atovarp !!! Felicidades por todo lo que has creado, por lo que has construido, por tu talento, por tu sensibilidad, por tus logros, porque no hay imposibles para ti, porque con tu inteligencia, dedicación, entrega y el gran equipo que han formado cada una de las personas que son parte de esta historia, has logrado lo que nadie.”, comenzó la enamorada actriz.

Este fue el romántico mensaje de Maite Perroni (Foto: Instagram/@atovarp)

En su publicación, Tovar compartió un collage de su rostro junto a todos los programas en los que participó junto a Imagen Televisión, los cuales son De Prisa y Corre (DPI), Eros y nosotros, el matutino Sale el Sol y Visita de doctor.

Con su mensaje, Maite Perroni dejó en claro que estará encantada de acompañar a su pareja en cada uno de sus éxitos, pues no solo lo ama como novio, sino como persona. “Mereces cada centímetro del éxito que tienes, todo lo que has hecho hasta el día de hoy es solo el principio de lo que seguirás materializando, mi amor. Me siento muy orgullosa de ti, muy feliz por ti y honrada de poder aprender de ti. Te amo mi vida sigue brillando y construyendo con amor. Tu luz ilumina el mundo.”

Aunque ya limitó las respuestas a los comentarios, lo que Andrés Tovar replicó a Maite Perroni fue “Mil gracias amor de mi vida por tu apoyo incondicional, vamos juntos por mucho más!!!”, el productor acompañó su mensaje con un emoji de corazón. Otras personas también halagaron el detalle.

El cariño entre los famosos es incondicional (Fotos: Instagram / @atovarp)

Entre los comentarios de la publicación que hizo Andrés Tovar, hubo muchos colegas que le desearon lo mejor, entre ellos se destacó Omar Chaparro, Alexis Ayala e Ingrid Coronado.

Aunque el romance entre Maite Perroni y Andrés Tovar va de maravilla, es falso que la pareja esté buscando tener un bebé, así lo confirmó recientemente la misma actriz, pues se difundieron rumores sobre su supuesto embarazo.

Una reportera del programa matutino Despierta América preguntó a la artista sobre la posibilidad de un embarazo, ya se le observó con una sospechosa barriga en la boda de Marimar Vega, a lo que la actriz contestó: “No, no, cuando eso suceda yo se los platicaré”. Por lo que negó por segunda ocasión que esta historia sea verdad.

Maite Perroni negó estar embarazada (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, comentó que en su profesión están acostumbrados a que las personas aseveren hechos falsos.”La gente dice muchas cosas y desafortunadamente tenemos que acostumbrarnos a eso porque ya se vuelve como parte de nuestra profesión, desafortunadamente”, destacó la protagonista de Oscuro deseo.

Además, desmintió que se acerque la boda con su actual pareja, pues se dijo que ya habrían vendido la exclusiva a un medio, tema por el que se especuló no querrían hablar del tema ante las cámaras. No obstante, mencionó que hay planes, los cuales no detalló.

