“2000s Pop Tour”: Anahí pudo haber formado parte de la gira

Tras la confirmación del 200s Pop Tour la espera porque agrupaciones como RBD llegarán al concepto musical más importante en los últimos años en México fue denegada en cuanto Ari Borovoy hizo oficial su elenco. A pesar de esto, las personas mantuvieron la esperanza porque alguna de sus integrantes femeninas se involucraran y aunque Dulce María ya se sumó, la oferta inicial fue para Anahí.

De acuerdo con el programa Con Permiso, la intérprete de Sálvame fue la primera persona en que se pensó cuando la idea de revivir los más grandes clásicos de pop en español de del nuevo siglo fue considerada por BOBO Producciones. La idea era poder traer las canciones de la banda mexicana de la mano de la que es considerada como la líder de la agrupación, además de que ella ya contaba con una exitosa trayectoria en solitario antes de protagonizar Rebelde.

Aparentemente se le envió la idea y jamás hubo un “sí” o “no” de regreso, por lo que se consideró su silencio como una negativa ante el concepto del integrante de OV7. Si bien, los conductores no especificaron cuánto tiempo habían esperado la respuesta de Anahí o la forma de contacto en la que le hicieron llegar la propuesta laboral, si comentaron que al no haber obtenido la esperada confirmación, decidieron contratar a alguien más en su lugar.

Después de la revelación, fanáticos de la música pop en español comenzaron a especular que por este motivo inmediatamente buscaron tener a Dulce María dentro de la gira, quitándole, según ellos, el rol protagónico que Paty Cantú mantenida como la solista más exitosa dentro del Line Up oficial del concepto. Ahora las redes sociales le han reclamado a Ari Borovoy el no haber podido convencer a la intérprete de Me Hipnotizas, Mi Delirio o Hasta Que Llegues Tú.

“Ari tenía todo para lograr que Anahí regresara a los escenarios”, “No está padre que después de esperar verla en un concierto las esperanzas mueran solo porque no la contactaron de manera directa”, “Se imaginan lo increíble que hubiera sido verla actuar con Corazón de Bombón mientras todo se convertía en rosa”, “Los del 2000s pensaron que jamás sabríamos que Any era la oficial y por eso nos dieron a Dulce”, “No me molesta que Dulce sea quien tenga ese lugar, lo que me molesta es que no convenciera a la RBD más importante para cantar esos clásicos”, expresaron usuarios de Twitter.

Con el anunció de la continuación del ya exitoso 90s Pop Tour, RBD se posicionó como la agrupación más demandada por los fanáticos. Aunque hace algunos años esta idea pudo haber sido una locura, con el regreso de su música a plataformas de streaming, su concierto virtual y las posibilidades que constantemente la banda mexicana da en sus redes sociales sobre más canciones y una gira mundial presencial, todo parecía ser posible, aunque la realidad ahora es diferente.

“Hace como un año (lo platicamos) llevo muy buena relación con ellos, estuve en RBD: La Familia, encima conozco desde hace muchos años a Dulce María, Anahí y Maite, no es algo que parezca que va a suceder pronto, no lo hemos hablado a fondo, pero hay muy bonita relación, hay muy buena relación con todos ellos”, señaló Borovoy a la revista Caras hace 3 años. Tras plantearles la posibilidad, Ari no recibió respuesta como aparentemente ahora con Mia Colucci.

Desde Inesperado Anahí se ha mantenido alejada de la música en cuanto a su carrera en solitario refiere, ya que en el 2020 estrenó la canción Siempre He Estado Aquí al lado de sus compañeros de RBD.

