Quién es Gussy Lau, el novio de Ángela Aguilar

Ángela y Gussy son pareja desde mediados de febrero (Foto: @angela_aguilar @Gussylau)

Recientemente se filtraron unas fotografías en las que Ángela Aguilar se besaba con su novio Gussy Lau, estas imágenes provocaron todo tipo de reacciones, ya que muchos fans de la cantante se impresionaron por los 15 años de diferencia entre ambos y además, comenzaron a indagar en la vida privada del compositor.

Gussy Lau nació en Mocorito, Sinaloa, un 6 de junio de 1988, su verdadero nombre es Luis Abraham Buelna Vea, o al menos esta es la forma en que está registrado en Spotify; dentro de esta plataforma el artista de 33 años hizo una lista de reproducción donde recopiló todas sus composiciones de regional mexicano.

Christian Nodal, Cuitla Vega, Calibre 50, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, Grupo Firme y La Arrolladora Banda El Limón son solo algunos de los artistas para quienes ha escrito Gussy, pero en su repertorio también se encuentra la familia Aguilar.

Gussy Lau es compositor sinaloense, artífice de múltiples éxitos del regional mexicano (Foto: Instagram)

Desde el momento en que se filtraron las imágenes, algunas versiones aseguraron que Pepe Aguilar, padre de la joven, se habría enojado mucho con Gussy porque han trabajado juntos en forma profesional. Cabe señalar que hasta el momento, el famoso cantante no se ha posicionado al respecto en forma pública.

Las canciones interpretadas por Ángela Aguilar que compuso su actual pareja son Ahí donde me ven y Se disfrazó, es probable que se hayan conocido mientras realizaban acuerdos o firmaban contratos sobre estos temas de regional mexicano.

Por otra parte, Que digan lo que digan y La quiero igualita son temas compuestos por Gussy Lau que han cantado Pepe y Leonardo Aguilar, respectivamente. En la playlist de Spotify, figuran más de 90 temas musicales como parte de su trayectoria.

Gussy también ha compuesto temas para Pepe y Leonardo Aguilar (EFE)

Actualmente el perfil de Instagram del novio de Ángela Aguilar es privado, pues seguramente el oriundo de Sinaloa recibió mucha atención indeseada por parte de centenares de personas, sin embargo, se puede apreciar que tiene más de 60 mil seguidores en esta red social -incluida la misma Ángela Aguilar-.

En 2019, el compositor de 33 años obtuvo un Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción Regional Mexicana. El tema con el que ganó este galardón por parte de Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación fue No te contaron mal, de Christian Nodal.

Dos años más tarde, Gussy se hizo acreedor al mismo galardón por el tema Aquí abajo, interpretado también por Christian Nodal, cabe señalar que en ambos temas, el compositor colaboró con Edgar Barrera.

Gussy fue quien confirmó el romance (Foto: Sociedad de Autores y Compositores de México)

Aunque Luis Abraham eligió Gussy Lau para darse a conocer en el mundo artístico, también ha firmado algunos temas musicales usando René Humberto Lau. Hace unas semanas, Ángela Aguilar reveló que un misterioso galán le habría regalado un arreglo de 1,500 rosas y las habría enviado a su hotel.

Cuando la joven cantante fue cuestionada sobre el nombre del pretendiente, se negó rotundamente a compartir su identidad: “Yo no puedo decir nada, absolutamente nada, me matan”. Dejando ver que prefería mantener en privado su relación con Gussy, aunque en ese mes nadie sabía que se trataba de él.

La privacidad de Ángela Aguilar se habría visto vulnerada con la filtración de las fotos, pues recientemente dijo que no tenía intenciones de hacer público su romance, pero ante la presión, Gussy fue quien confirmó la existencia del romance.

“Algo muy sencillo que se está saliendo de contexto, la verdad. Está circulando una foto de Ángela y mía. Ok, andamos juntos y para no hacerte el cuento muy largo tenemos saliendo desde mitad de febrero, pues un par de semanas, entonces eso no era problema, todo se estaba manejando privado”, declaró.

