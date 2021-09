Lyn May anunció boda con Markos D1 en Las Vegas: “Los invito”

La bailarina presuntamente sostiene una relación con Marcos Hernández "Markos D1" (Foto: Instagram/@lyn_may_)

La vedette mexicana Lyn May anunció que contraerá matrimonio con su novio, el cantante Markos D1, quien presuntamente embarazó a la bailarina exótica de 68 años de edad. Embarazo que ha causado toda clase de escándalos y comentarios entre los seguidores de Lyn.

A través de su cuenta de Instagram, Lyn reveló que la boda tendrá lugar a inicios del 2022 en la ciudad de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Además, invitó a todos sus seguidores a acompañarlos en la ceremonia y al festejo: “Los invito a mi boda, febrero 14, 2022. En La Vegas”, escribió en la descripción de un paquete de fotografías con quien sería su prometido.

El anuncio causó revuelo entre los más de 159 mil seguidores de Lyn: “Que sean felices, están hechos el uno para el otro”, “¡Bendiciones! Que te vaya increíble, Lyn May. Te mereces lo mejor. Suerte en tu matrimonio” y “Felicidades, Lyn May. Qué guapa estás, como siempre”, escribieron algunos usuarios.

Aunque también hubo quien dudó de la veracidad de este anuncio: “Señora, tantas incongruencias que dice. No vaya a pasarle lo mismo que a Irma Serrano, en una de esas la dejan con una mando atrás y otra adelante, de ser cierto su romance”, escribió un usuario.

Por otra parte, hace unos días Lyn May sorprendió cuando pidió a las cantantes Thalía y Cher que sean madrinas de sus bebés durante un encuentro con medios de comunicación: “Todavía no se comunica conmigo, pero Thalía está buena para madrina o Cher”, explicó en el video publicado por De primera mano.

En la entrevista también estuvo acompañada por Markos D1, quién sería el padre de sus futuros hijos. May insistió en que la intérprete de No me acuerdo debería ser la madrina y le envió un mensaje “Pero Thalía, quiero que seas madrina de mis hijos, entonces no te rajes. Quiero que vengas de madrina de mis dos hijos y aquí te quiero de madrina”, mencionó.

En dicha conversación con los medios, Markos y Lyn May también hablaron sobre los nombres que tendrían los gemelos, mientras que ambos están de acuerdo en que uno se llama Gustavo en honor al periodista, sólo el cantante quisiera el nombre Belinda.

“El niño se va a llamar Gustavo Adolfo, es el padrino”, aseguró Lyn May, “Gustavo y Belinda”, agregó Markos D1 el tema, a lo que la ex vedette se negó rotundamente, pues en varias ocasiones ha expresado su desdén a la cantante. “No, Belinda no, ni madr*s”.

Cuando Lyn May fue cuestionada sobre la razón por la que su abdomen no se ha abultado aún, respondió lo siguiente: “Es que sabes que pasa, se me van a mí los embarazos, los niños se me van a las nalgas. Me crecen las caderas. Si no, véanme las caderas cómo las tengo”.

Recientemente Lyn May reveló la fecha en la que presuntamente se aliviará del polémico embarazo que anunció hace unas semanas y compartió un nuevo ultrasonido del que se presume es su bebé. No obstante, en ese momento Markos D1 expresó que no había podido confirmar el estado de la bailarina.

Desde su cuenta de Instagram, Lyn compartió un video del ultrasonido y escribió la fecha “01/12/2022″ en la descripción junto a un emoticono de un bebé, lo que podría interpretarse como la fecha que sus bebés llegarían al mundo.

