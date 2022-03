Lyn May tomó partido en la pelea de J Bavin Vs Residente

En 2021, Lyn May arremetió contra J Balvin por su canción "Perra" (Foto: Cuartoscuro/Instagram)

Lyn May está tomando clases de perreo, pues la vedette mexicana tiene muy claro que quiere ser la próxima diva del género. Así lo dio a conocer en declaraciones para De primera mano, donde promocionó su nuevo sencillo Claro que yes.

“Era Claro que sí, pero ahora le pusieron Claro que yes, porque Claro que sí creo que ya hay, es para la comunidad gay que son mis adorados y con mucho respeto les hice este reggaetón para ellos y va a estar muy bonito, se van a poner muy contentos”, señaló.

“Es un reggaetón que pensé en ellos, está muy padre y muy rítmico, tiene una música muy padre”

Lyn May se ha visto muy activa en los estudios de grabación a últimas fechas (Foto: Instagram/@lyn_may_)

Además de seguirse preparando con clases de vocalización y canto, la figura del cine de ficheras también está tomando lecciones de perreo o twerking, el peculiar estilo al bailar en el que se contonean las caderas frenéticamente, esto para dar batalla en el contendido mundo del género urbano.

“El día que yo vaya a Puerto Rico, allá a Nueva York, que baile bien y que cante reggaetón, pero bien, que no vaya así nada más como improvisada, no. Por eso me la paso con mis maestros tomando reggaetón. Lyn May va a ser la primera reggaetonera mexicana, así es que ya le entré, ya estoy adentro”, añadió en videollamada la polémica artista.

Y es que es tal su interés en el género, en el que ya lleva dos temas musicales La loba y Claro que yes, que la bailarina ya prepara el lanzamiento de otra canción que lleve su propio nombre, al lado de un artista del género de quien no reveló su nombre.

La vedette asegura que desea convertirse en la máxima exponente mexicana del género (Foto: Instagram/@lyn_may_)

“Que me perdonen, pero los reggaetoneros me quieren mucho porque ellos quisieran un tema que se llame Lyn May y en Puerto Rico, donde están los meros bravos del reggaetón, y se llama Lyn May y va a salir junto con mi otro tema.”, contó.

Respecto a las rencillas entre J Balvin y Residente, siendo este último quien recientemente lanzó un tema de ocho minutos al lado del músico Bizarrap, donde presuntamente se lanza duramente contra el cantante de Mi gente, Lyn tomó partido por el ex Calle 13.

“Ya traen su problema de hace tiempo, ellos han peleado desde los premios y han tenido siempre pleitos y yo lo único que hice es defender a las mujeres, porque J Balvin atacó a las mujeres, porque les puso un collar, las puso con un látigo a golpearlas, y eso me dolió mucho, sentí muy feo”, mencionó en relación al censurado tema Perra, que J Balvin lanzó en 2021 al lado de Tokischa.

Residente celebra el éxito de su 'Tiraera' a J Balvin. (Foto: Instagram)

“Residente es mejor, a mí me cae mejor, yo creo que tiene más coco, es más talentoso.”, añadió la también actriz de la película Tívoli.

Lyn ya había hablado al respecto en una entrevista para Venga la alegría, donde también halagó las cualidades del puertorriqueño:

“Además, es más talentoso (Residente). Tiene más cerebro, me gusta más. Viajaría, sí viajaría (a Puerto Rico), está muy cerca, y es muy lindo,” confesó la cantante.

Lyn toma clases de vocalización y perreo (Foto: Instagram)

“Allá están todos los reggaetoneros, claro buscaría su casa; le tocaría la puerta y le diría: ‘Oye, te vengo a buscar’,” declaró. Además, Lyn aseguró que está dispuesta a regrabar el famoso tema en el que Residente le tira con todo a J Balvin. “Le voy a decir: ‘Vente a hacer un dueto conmigo’”, contó.

Además, fue en su cuenta de Instagram donde Lyn se pronunció cuando se dio a conocer el tema BZRP Music Sessions Vol. 49: “Residente, Calle13 tú tenías razón! Una cosa es ser artista y otra cosa es ser tendencia, un abuso con tan solo un lápiz y libreta”, escribió Lyn.

