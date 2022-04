El beso con el que Coldplay sorprendió a su público en México

Chris Martin besó el lábaro patrio para halagar a su público mexicano Video: TikTol//@clauvaldez2

Este 7 de abril, Coldplay deleitará por última vez a su público mexicano antes de que su gira Music of the Spheres viaje hacia otros países, sin embargo, en uno de sus conciertos en el Foro Sol, el vocalista de la agrupación protagonizó un beso muy aplaudido por los asistentes.

Al terminar su última canción, Chris Martin sacó una bandera de México, la lució ante el público y la colocó en el piso, segundos después, se arrodilló ante ella y la besó, causando la euforia de su público, pues se entendió como un agradecimiento al gran apoyo que tuvo la banda en la venta de los boletos.

El icónico momento en que el cantante mostró su amor por México quedó captado por muchos fans, una de ellos fue la usuaria de TikTok clauvaldez2, quien publicó el video desde su cuenta.

Chris Martin sorprendió a los asistentes de uno de sus shows (Foto: Instagram/@coldplay)

“Así terminó su concierto Coldplay en la CDMX”, escribió la joven en un texto por encima de su grabación, en la descripción, la joven mencionó: “Sin duda alguna la mejor noche.” En el video también se pudo apreciar la caravana final de los músicos y la reverencia ante los asistentes.

En diversas redes sociales, las personas han señalado que quedan encantadas con el show de la banda británica, pues tienen atenciones muy especiales con el público e incluso los vuelven parte del espectáculo usando pulseras que se iluminan con luces LED.

El vocalista de Coldplay besó a la bandera de México (Foto: Instagram/@coldplay)

Durante toda esta gira, los intérpretes de Yellow hicieron varias demostraciones de simpatía hacia las personas que tuvieron oportunidad de escucharlos en vivo, por lo que el beso de Chris Martin y la bandera de México causó sensación entre los asistentes.

En algunos de los comentarios, los fans expresaron mensajes como “Dijo que no había mejor público que el de México, los amo”, “Él en verdad aprecia México, no la dejó tirada, hasta se arrodilló para besarla” y “Ellos me transmiten una calma inexplicable”.

El icónico momento ocurrió en el Foro Sol (Foto: Instagram/@coldplay)

Cabe señalar que México es el único país-fuera de los Estados Unidos-en el que Coldplay decidió ofrecer más de cuatro fechas de conciertos, originalmente había anunciado solo tres y ante la alta demanda, abrieron otras fechas, pues había cientos de fans que se habían quedado sin boleto.

Finalmente, la gira Music of the Spheres visitó tres ciudades mexicanas distintas, ofreciendo un total de ocho conciertos, el Foro Sol fue el recinto más visitado por Coldplay en esta ocasión. Estos fueron los eventos en los que se presentaron, cabe destacar que a la tarde de este 7 de abril, las personas ya se reúnen en el centro de espectáculos para esperar a la banda.

-El 25 y 26 de marzo de 2022 estuvieron en el Estadio BBVA, ubicado en el estado de Monterrey, Nuevo León.

-El 29 y 30 de marzo de 2022 se presentaron en el Estadio Akron, ubicado en el estado de Guadalajara, Jalisco.

-3, 4, 6 y 7 de abril de 2022 en el Foro Sol, ubicado en la Ciudad de México

Los asistentes al concierto de Coldplay se vuelven parte del show gracias a unas pulseras luminosas (Foto: Instagram/@coldplay)



El paso de esta banda por México se ha caracterizado por abrir sus conciertos con artistas locales como Carla Morrison y Maná, a diferencia de otros shows, Coldplay no espera a que terminen de tocar para hacer su entrada al escenario, sino que interactúa y colabora con ellos.

Los momentos más emblemáticos de estos conciertos también han quedado marcados por las atenciones hacia el público, ya que la banda subió a diversas personas para que toquen o canten junto a ellos. Además, cantaron Amor Eterno como una manera de rendir homenaje a Juan Gabriel.

