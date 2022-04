Quién es Huillo, el niño mexicano con autismo que Coldplay subió al escenario

Chris Martin llamó a Huillo, un niño con músico con autismo, a subir al escenario e interpretar una canción con él (Foto: Twitter @huillo)

Coldplay ha sido una banda que ha dado mucho de qué hablar y no en un mal sentido. Sus fans han demostrado gran cariño por sus composiciones musicales y quienes no los conocen se han vuelto sus seguidores bastando solo un concierto en el que las risas y lagrimas forman parte de una misma dimensión.

En 2016, Huillo, un niño que enfrenta el trastorno del espectro autista, se volvió viral luego de que su padre publicara un video en el que se apreciaba cómo el pequeño se conmovía hasta las lagrimas escuchando las melodías de la banda británica en uno de sus conciertos.

El video conmovió tanto a los internautas que hasta los propios integrantes de Coldplay lo vieron conmovidos.

El pasado domingo 3 de abril, Coldplay y Huillo volvieron a coincidir, esta vez de manera presencial en la Ciudad de México, durante el segundo concierto en el país que la banda intérprete de Fix You ofreció como parte de su gira “Music of the Spheres” por México.

El escenario fue el Foro Sol, donde la banda demostró cariño por sus fans agregandole elementos locales a su show. Por ejemplo, Fher, de Maná, salió al escenario del Estadio Akron para entonar el éxito Rayando el Sol acompañado de Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion, integrantes de Coldplay. Además, la banda interpretó un fragmento de Amor Eterno recordando al difunto Divo de Juárez, Juan Gabriel.

La familia de pequeño celebró y agradeció por Twitter la invitación de la banda (Foto: Captura de pantalla / Twitter @huillo)

En algún momento de la noche, Chris Martin tomó el micrófono, pidió silencio y la completa atención de los miles de asistentes.

“El nombre de este muchacho es Huillo, es autista. Es un muchacho muy especial. Él ha estado haciendo música como una forma de entender el mundo, las emociones, a las personas. Hemos escuchado una de sus canciones esta semana y queremos pedirle, si le parece bien, que venga y la cante con nosotros” dijo en su natal inglés.

Huillo, subió al escenario con su papá e interpretó junto con el famoso cuarteto, una canción conmovedora. Se trató de Different is Ok, la primera pieza musical de Huillo, cuya temática es la celebración por la diversidad de personas y la inclusión inspirándose en sus propias vivencias.

Cuando tenía 4 años, Huillo, fue diagnosticado con un Trastorno del Espectro Autista (TEA). Tiempo después sus padres se dieron cuenta que adoraba escuchar música de Coldplay, por lo que en 2006, sus padres lo llevaron a un concierto de la banda británica.

En el video que su papá gravó y luego publicó en Youtube, se pueden apreciar las lágrimas y pucheros del pequeño en un gesto de emoción intensa que hizo que abrazara a su familia mientras de fondo sonaba la célebre canción titulada Fix You.

Huillo, es un niño que enfrenta un transtorno del espectro autista a través de la música, que además es fan de Coldplay. En su concierto del 3 de abril en la CDMX, la banda lo subió al escenario para tocar el sencillo "Different is Ok" cuyo autor es el propio Huillo.

Esta muestra de emotividad no tardó en hacer se viral, e incluso, la banda en cuestión respondió semanas después agradeciendo la admiración: “Por cosas como estas es que vale la pena”, le dijeron. Les enviaron algunos promocionales a casa de su familia y se mantuvieron en contacto por algún tiempo.

Huillo fue inscrito a clases de música por sus padres con el objetivo de que resultará terapéutico para él y pudiera comunicarse con los demás de una mejor forma. Sin embargo, resultó que en realidad era bastante bueno componiendo sus propias piezas, así que en 2021, publicó en su canal de Youtube, su primer sencillo, al que llamó Different is Ok.

El suceso en el Foro Sol conmovió tanto a los asistentes como a los que se enteraron del suceso por medio de redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: